МОК нашел в организме россиянина следы «коктейля Родченкова»

Отмечается, что перепроверка допинг-пробы, которую Белугин сдал на Играх в Сочи, выявила в его организме следы анаболических стероидов, метенолонa и тренболонa, которые входили в состав так называемого коктейля «Дюшес» — смеси запрещенных веществ и элитного алкоголя, который якобы изобрел бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

По утверждению Родченкова, этот коктейль он разработал для сокрытия российскими спортсменами следов употребления допинга при подготовке к Олимпиаде в Сочи.

Россиянин не смог объяснить, как в его организм попали указанные препараты. При этом он заверил, что намеренно допинг не принимал.