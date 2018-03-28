МОК нашел в организме россиянина следы «коктейля Родченкова»

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал мотивировочную часть по делу российского бобслеиста Максима Белугина, который был пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх.
Отмечается, что перепроверка допинг-пробы, которую Белугин сдал на Играх в Сочи, выявила в его организме следы анаболических стероидов, метенолонa и тренболонa, которые входили в состав так называемого коктейля «Дюшес» — смеси запрещенных веществ и элитного алкоголя, который якобы изобрел бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.
По утверждению Родченкова, этот коктейль он разработал для сокрытия российскими спортсменами следов употребления допинга при подготовке к Олимпиаде в Сочи.
Россиянин не смог объяснить, как в его организм попали указанные препараты. При этом он заверил, что намеренно допинг не принимал.
Дисциплинарная комиссия МОК 22 декабря признала Белугина виновным в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранила спортсмена от участия в Олимпийских играх, а также аннулировала его результаты на Играх-2014 в Сочи.