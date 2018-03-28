США: Россия, как морское чудовище с длинными щупальцами, продолжит вмешиваться в выборы по всему миру

«Мы считаем, что наша страна стала более безопасной после того, как мы заставили этих русских отправиться домой», - заявила Науэрт, комментируя высылку 60 российских дипломатов, о которой было официально объявлено днем ранее.

Журналисты поинтересовались у нее, означает ли это, что американские выборы в конгресс осенью 2018 года пройдут без российского вмешательства. Науэрт заявила, что это не так: «У России длинные руки; у России много щупалец. Мы предполагаем, что русские продолжат проявлять интерес к нашим выборам, но также и к выборам во многих других странах», - отметила представитель департамента (ее слова приводит сайт ведомства).

«Руки и щупальца?» - переспросил один из журналистов. «Да, именно. <...> Это как чудовище из глубин моря», - пояснила Науэрт со смехом.

Вскоре в Twitter российского посольства в США появилась эта цитата из выступления Науэрт, к которой был приложен антибольшевистский плакат времен нацистской Германии. На плакате изображены красный паук в каске красноармейца, «оседлавший» земной шар, и надписи «Большевизм» и «Большое антибольшевистское шоу», отмечает РИА «Новости».

«Сегодня мы стали свидетелями „Большого антибольшевистского шоу“ в исполнении официального представителя госдепартамента», - прокомментировали в российском посольстве.

Today, we witnessed “Grosse antibolschewistische Schau” performed by @statedeptspox:

“Russia has long arms; Russia has lots of tentacles... It’s a beast from the deep sea” pic.twitter.com/MjtjevhrU8 — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) March 28, 2018