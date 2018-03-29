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Студия Postimees: Банк генной информации – атака на тайну? 13.00!

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Докторант Института клеточной и молекулярной биологии ТУ, специалист Генного фонда Эстонии Наталия Первякова

ФОТО: Erakogu

С будущей недели в Эстонии начинается массовый сбор 100 000 генетических проб. Вокруг нового проекта Генного фонда много страхов и фобий. Зачем Эстонии банк, полный генетических тайн?

Гость студии Postimees – докторант Института клеточной и молекулярной биологии ТУ, специалист Генного фонда Эстонии Наталия Первякова. Смотрите прямой эфир в 13.00!

  • Зачем Эстонии этот проект? В чём выгода для человека?
  • Существуют опасения, что сбор генных данных может быть связан со слежением за человеком. Обоснованы ли страхи? 
  • Кто будет иметь доступ к данным? Как будет организована охрана этой тайны? 
  • Что будет вписано в генный паспорт донора?
  • Для создания Банка генной информации нужны вложения – не только материальные, но и интеллектуальные. Досточно ли в Эстонии специалистов?
  • Как стать генетическим донором?

По окончании прямого эфира интервью можно будет увидеть в повторе. 

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