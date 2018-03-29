Студия Postimees: Банк генной информации – атака на тайну? 13.00!
29 марта 2018 г., 7:15
С будущей недели в Эстонии начинается массовый сбор 100 000 генетических проб. Вокруг нового проекта Генного фонда много страхов и фобий. Зачем Эстонии банк, полный генетических тайн?
Гость студии Postimees – докторант Института клеточной и молекулярной биологии ТУ, специалист Генного фонда Эстонии Наталия Первякова. Смотрите прямой эфир в 13.00!
По окончании прямого эфира интервью можно будет увидеть в повторе.