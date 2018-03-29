Докторант Института клеточной и молекулярной биологии ТУ, специалист Генного фонда Эстонии Наталия Первякова

С будущей недели в Эстонии начинается массовый сбор 100 000 генетических проб. Вокруг нового проекта Генного фонда много страхов и фобий. Зачем Эстонии банк, полный генетических тайн?