Галерея: строгая и стильная квартира в центре Таллинна

Объявление о продаже этой квартиры на KV.EE еще раз подтверждает, как важно сделать хорошие фотографии, а еще важнее - тщательно подготовить квартиру к фотосессии! Обратите внимание, как тщательно убрана квартира, лишняя посуда, бытовая химия и санитарно-косметические принадлежности спрятаны. В то же время видно, что в квартире живут, и это не 3D-фотографии проекта, обычно бывающие красивыми, но безликими.

Интерьер находящейся на третьем этаже этого пятиэтажного дома трехкомнатной квартиры площадью 68,9 м2 выдержан в скандинавском стиле. Квартира перепланирована, и из одной большой комнаты получилось две детские, так что фактически она четырехкомнатная, состоящая из трех спален, кухни-гостиной, прихожей, гардеробной и двух санузлов. Как пишет собственник квартиры, обе детские легко превратить в кабинет или гостевую спальню.

Квартира продается с мебелью. Фаворитами редакции стали четыре стула в столовой зоне. Хорошая идея: обратите внимание на фотографию кухни.