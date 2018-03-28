среда, 28 марта 2018 г.
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Галерея: строгая и стильная квартира в центре Таллинна

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Каменный дом на улице Техника, 27 построен в 1930-х годах по проекту Альфреда Рудольфа Кехва и полностью реновирован в 2015-м году. Сейчас в нем продается трехкомнатная квартира.

Объявление о продаже этой квартиры на KV.EE еще раз подтверждает, как важно сделать хорошие фотографии, а еще важнее - тщательно подготовить квартиру к фотосессии! Обратите внимание, как тщательно убрана квартира, лишняя посуда, бытовая химия и санитарно-косметические принадлежности спрятаны. В то же время видно, что в квартире живут, и это не 3D-фотографии проекта, обычно бывающие красивыми, но безликими. 

Интерьер находящейся на третьем этаже этого пятиэтажного дома трехкомнатной квартиры площадью 68,9 м2 выдержан в скандинавском стиле. Квартира перепланирована, и из одной большой комнаты получилось две детские, так что фактически она четырехкомнатная, состоящая из трех спален, кухни-гостиной, прихожей, гардеробной и двух санузлов. Как пишет собственник квартиры, обе детские легко превратить в кабинет или гостевую спальню. 

Квартира продается с мебелью. Фаворитами редакции стали четыре стула в столовой зоне. Хорошая идея: обратите внимание на фотографию кухни.

Дополнительную информацию и остальные фотографии можно найти ЗДЕСЬ.

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