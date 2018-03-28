Более 70 процентов жителей Тарту и Тартуского уезда выступают против строительства целлюлозного завода

По словам эксперта-социолога Айвара Воога, главные аргументы против строительства завода — нанесение этим строительством ущерба окружающей среде. "На потенциальный ущерб окружающей среде указали 83 процентов тех, кто не поддерживает это строительство и указывает в качестве негативных побочных факторов чрезмерные лесопорубки, проблемы плохих запахов и загрязнение реки Эмайыги. Сверхвысоким влияние на окружающую среду считает 41 процент опрошенных", - указал Воог в сообщении Kantar Emor.

Выяснилось также, что 43 процента опрошенных в связи с негативными побочными эффектами строительства завода задумались бы о том, чтобы уехать из Тарту.

В качестве причин против завода приведены также респондентами возможная коррупция или непрозрачность процессов строительства, которые принесут пользу только узкому кругу.

По оценке Kantar Emor, 92 процента ответивших единодушны в том, что при планировании завода следовало бы учитывать мнение населения, 66 считают, что процесс принятия решения недостаточно прозрачен.

"Подавляющая доля жителей Тарту и Тартуского уезда уверены, что несмотря на пользу экономике и создание новых рабочих мест они не видят места для такого завода вблизи Тарту, исходя как из окружающей среды, так и из облика Тарту”, - отметил Воог.