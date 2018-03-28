В долине реки Пирита вырастет новый жилой комплекс

Проект развития недвижимости носит название Pirita Jõepark и состоит из двух дугообразных домов, в которых будут находиться уютные и просторные квартиры с террасами. Между домами планируется детская площадка для самых маленьких жителей.

ФОТО: KV.EE

Огромным преимуществом нового проекта является место расположения домов: близость реки и леса повышают привлекательность проекта по сравнению с другими.

Девелопер обещает, что близость природоохранной зоны не помешает развлекаться всей семьей, начиная от рыбной ловли, заканчивая строительством мест для пикников.

ФОТО: KV.EE

В центр города можно будет добраться не только на машине: поблизости остановки городского транспорта.

Срок сдачи первого дома - конец 2018 года. В нем будет двадцать две одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE