В долине реки Пирита вырастет новый жилой комплекс

Рядом с заповедной зоной долины реки Пирита в лесопарке появятся два новых жилых дома, пишет портал Kodu.
Проект развития недвижимости носит название Pirita Jõepark и состоит из двух дугообразных домов, в которых будут находиться уютные и просторные квартиры с террасами. Между домами планируется детская площадка для самых маленьких жителей.
Огромным преимуществом нового проекта является место расположения домов: близость реки и леса повышают привлекательность проекта по сравнению с другими.
Девелопер обещает, что близость природоохранной зоны не помешает развлекаться всей семьей, начиная от рыбной ловли, заканчивая строительством мест для пикников.
В центр города можно будет добраться не только на машине: поблизости остановки городского транспорта.
Срок сдачи первого дома - конец 2018 года. В нем будет двадцать две одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры.
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