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В долине реки Пирита вырастет новый жилой комплекс

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ФОТО: KV.EE

Рядом с заповедной зоной долины реки Пирита в лесопарке появятся два новых жилых дома, пишет портал Kodu

Проект развития недвижимости носит название Pirita Jõepark и состоит из двух дугообразных домов, в которых будут находиться уютные и просторные квартиры с террасами. Между домами планируется детская площадка для самых маленьких жителей.  

ФОТО: KV.EE

Огромным преимуществом нового проекта является место расположения домов: близость реки и леса повышают привлекательность проекта по сравнению с другими. 

Девелопер обещает, что близость природоохранной зоны не помешает развлекаться всей семьей, начиная от рыбной ловли, заканчивая строительством мест для пикников. 

ФОТО: KV.EE

В центр города можно будет добраться не только на машине: поблизости остановки городского транспорта. 

Срок сдачи первого дома - конец 2018 года. В нем будет двадцать две одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры. 

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

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