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  • 13-летняя россиянка произвела революцию в фигурном катании

13-летняя россиянка произвела революцию в фигурном катании

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ФОТО: Vladimir Pesnja/Sputnik/Scanpix

Чемпионка мира 2018 года по фигурному катанию среди юниоров россиянка Александра Трусова стала первой спортсменкой, кому удалось чисто исполнить четверной лутц в зафиксированных тренировочных занятиях.

 Александра Трусова, выигравшая в 2018 году юниорский чемпионат мира в Софии первой в истории чисто исполнившая два четверных прыжка на официальных соревнованиях, на пресс-конференции в Москве рассказала, что не боится этого элемента фигурного катания.

«Мне не страшно прыгать четверные прыжки. Не боюсь падать. Год назад, в конце того сезона, я впервые попробовала. Получилось не сразу, я долго прыгала», — передаёт championat.com

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал достижение Александры Трусовой, которая выиграла юниорский чемпиона мира и стала первой, кому удалось чисто выполнить два четверных прыжка в одной программе.

«Добавлю два слова. Александра Трусова уникальная спортсменка потому, что она показала возможность таких прыжков уже на юниорском уровне. В Милане я общался и с техническим комитетом, и с судейским. И все они в один голос говорили: то, что Трусова сделала четверной во время соревнований, говорит о возможностях спортсменки.

В текущем сезоне Трусова выиграла все соревнования, в которых принимала участие. В её активе победы на этапах юниорского Гран-при в Австралии и Беларуси, в юниорском финале Гран-при, а также на первенстве России среди юниоров. В произвольной программе на чемпионате мира среди юниоров в марте 2018 года Александра чисто исполнила четверной сальхов и четверной тулуп.

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