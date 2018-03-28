13-летняя россиянка произвела революцию в фигурном катании

Александра Трусова, выигравшая в 2018 году юниорский чемпионат мира в Софии первой в истории чисто исполнившая два четверных прыжка на официальных соревнованиях, на пресс-конференции в Москве рассказала, что не боится этого элемента фигурного катания.

«Мне не страшно прыгать четверные прыжки. Не боюсь падать. Год назад, в конце того сезона, я впервые попробовала. Получилось не сразу, я долго прыгала», — передаёт championat.com

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал достижение Александры Трусовой, которая выиграла юниорский чемпиона мира и стала первой, кому удалось чисто выполнить два четверных прыжка в одной программе.

«Добавлю два слова. Александра Трусова уникальная спортсменка потому, что она показала возможность таких прыжков уже на юниорском уровне. В Милане я общался и с техническим комитетом, и с судейским. И все они в один голос говорили: то, что Трусова сделала четверной во время соревнований, говорит о возможностях спортсменки.