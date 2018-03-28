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  • Газета: рост акциза снизил привлекательность латвийского алкоголя среди жителей Эстонии

Газета: рост акциза снизил привлекательность латвийского алкоголя среди жителей Эстонии

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Super Alko.

ФОТО: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

На отрицательный баланс в топливном туризме в Латвии указывает обзор печати BNS со ссылкой на латвийскую газету Neatkariga.

С ростом акцизного налога латвийский алкоголь стал менее привлекателен для эстонцев. Разница в цене все еще существует, но уже не такая ощутимая. Увеличение акцизного налога на горючее заставляет латвийских водителей искать дешевые возможности для заправки в Литве. Увеличение ставок акцизного налога привело к удорожанию литра бензина по крайней мере на 4,8 цента, литра дизельного горючего - на 3,8 цента (с НДС).

Сильнее всего ощутили рост цен люди с низкими доходами, часть из которых даже прекратила использовать автомашины. Различие в ставках акцизного налога привело к развитию топливного туризма между Литвой, Латвией и Эстонией, причем Латвия оказалась в проигрыше. Рост акциза и последовавшее за ним подорожание горючего заметили 93% водителей, свидетельствует опрос "Neste". 39% из них признали, что пересмотрели и изменили в связи с этим свои привычки в использовании автомобиля.

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