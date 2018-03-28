Фотографии из прошлого привели к долговому требованию инкассо

Первое долговое требование, которое AS Lindoff Eesti отправило Мадису (имя изменено – ред.) в период возвращения подоходного налога, было лаконичным. В нем сообщалось, что у Мадиса возникла задолженность в размере 33,4 евро и хорошо бы ее ликвидировать, чтобы в марте начать жить без долгов.

Поскольку Мадис, насколько ему было известно, никому должен не был, он позвонил на инфотелефон фирмы, где ему дали странную информацию. «Предположительно в 2000 году я заказал в фотостудии фотографии, которые были доставлены по адресу моих родителей в деревне, где я тогда жил. Но мне было всего 12 лет!» - удивляется Мадис.

Именно это он попытался объяснить работнику инкассо, но безрезультатно. Ему ответили, мол, значит, кто-то другой заказал фотографии от его имени. Сотрудник Lindorff пообещал прислать Мадису письменные разъяснения, но так этого и не сделал.

«Естественно, я спросил маму, не в курсе ли она, но она даже не знала, что фотографии можно было заказывать с доставкой. В те времена мы за ними ездили в город», - говорит Мадис.

«Мне представляется, что это требование не нужно удовлетворять: скорее, его можно было бы проигнорировать. Пусть фирма докажет, что нужно платить. А в суд с таким требованием не пойдешь», - признал член команды Эстонского правового бюро Ляэнеского региона, советник Андрус Пост, ознакомившись с обстоятельствами.

Пост объяснил, что может привести сразу несколько доводов в пользу такого решения: «В момент возникновения предполагаемой задолженности человек в действительности имел ограниченную дееспособность, он вообще не мог быть стороной договора. Это первое, что указывает на ничтожность сделки», - сказал он.

Сделки с несовершеннолетними являются ничтожными, за исключением тех случаев, когда человек, став совершеннолетним, с ними соглашается: «Вообще, в случае ничтожности сделки нужно либо вернуть отправленное, либо компенсировать. В данном случае человек должен был бы заплатить только основную часть долга, но поскольку требование просроченное, нет смысла этого делать», - отметил юрист.

«Конечно, автоматически требования не становятся просроченными, - уточнил Пост. – Для этого нужно обратиться в суд. В данном же случае, я считаю это бессмысленным из-за того, что сумма очень маленькая».

Пост добавил, что в подобных ситуациях советует обратиться к юристу, который мог бы выяснить обстоятельства и пообщаться с фирмой-инкассо.

Редакция попыталась получить объяснения от представителей Lindorff Eesti, но в течение десяти дней фирма на вопросы не ответила.