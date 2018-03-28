Фотографии из прошлого привели к долговому требованию инкассо

В феврале этого года фирма-инкассо отправила одному из жителей Пярну требование заплатить долги. После разбирательства выяснилось, что требование датируется 2000 годом, когда "должник" еще был ребенком, пишет Pärnu Postimees.
Первое долговое требование, которое AS Lindoff Eesti отправило Мадису (имя изменено – ред.) в период возвращения подоходного налога, было лаконичным. В нем сообщалось, что у Мадиса возникла задолженность в размере 33,4 евро и хорошо бы ее ликвидировать, чтобы в марте начать жить без долгов.
Поскольку Мадис, насколько ему было известно, никому должен не был, он позвонил на инфотелефон фирмы, где ему дали странную информацию. «Предположительно в 2000 году я заказал в фотостудии фотографии, которые были доставлены по адресу моих родителей в деревне, где я тогда жил. Но мне было всего 12 лет!» - удивляется Мадис.
Именно это он попытался объяснить работнику инкассо, но безрезультатно. Ему ответили, мол, значит, кто-то другой заказал фотографии от его имени. Сотрудник Lindorff пообещал прислать Мадису письменные разъяснения, но так этого и не сделал.
«Естественно, я спросил маму, не в курсе ли она, но она даже не знала, что фотографии можно было заказывать с доставкой. В те времена мы за ними ездили в город», - говорит Мадис.
«Мне представляется, что это требование не нужно удовлетворять: скорее, его можно было бы проигнорировать. Пусть фирма докажет, что нужно платить. А в суд с таким требованием не пойдешь», - признал член команды Эстонского правового бюро Ляэнеского региона, советник Андрус Пост, ознакомившись с обстоятельствами.
Пост объяснил, что может привести сразу несколько доводов в пользу такого решения: «В момент возникновения предполагаемой задолженности человек в действительности имел ограниченную дееспособность, он вообще не мог быть стороной договора. Это первое, что указывает на ничтожность сделки», - сказал он.
Сделки с несовершеннолетними являются ничтожными, за исключением тех случаев, когда человек, став совершеннолетним, с ними соглашается: «Вообще, в случае ничтожности сделки нужно либо вернуть отправленное, либо компенсировать. В данном случае человек должен был бы заплатить только основную часть долга, но поскольку требование просроченное, нет смысла этого делать», - отметил юрист.
«Конечно, автоматически требования не становятся просроченными, - уточнил Пост. – Для этого нужно обратиться в суд. В данном же случае, я считаю это бессмысленным из-за того, что сумма очень маленькая».
Пост добавил, что в подобных ситуациях советует обратиться к юристу, который мог бы выяснить обстоятельства и пообщаться с фирмой-инкассо.
Редакция попыталась получить объяснения от представителей Lindorff Eesti, но в течение десяти дней фирма на вопросы не ответила.
Когда долг является просроченным
Согласно Гражданскому кодексу требование, исходящее из сделки, становится просроченным через три года. В случае если должник нарушит свою обязанность умышленно, время, в течение которого долг остается в силе, увеличивается до десяти лет. Государственный суд пришел к выводу, что неисполнение одного-единственного обязательства не может безусловно являться умышленным нарушением обязательства.
Данные: Pärnu Postimees