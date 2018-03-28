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  • На пранкера Вольнова завели дело за распространение слухов о сотнях жертв пожара в Кемерово

На пранкера Вольнова завели дело за распространение слухов о сотнях жертв пожара в Кемерово

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Пранкер Евгений Вольнов.

ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении пранкера Вольнова, распространившего информацию о сотнях погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Как сообщила в Telegram официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, следствие намерено ходатайствовать о его заочном аресте, передает NEWSru.

«По результатам проведенной проверки следователи СК России возбудили уголовное дело по ст. 282 УК РФ („Возбуждение ненависти или вражды“) в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в Сети как пранкер Евгений Вольнов. В ближайшее время он будет объявлен в розыск», - сообщила Петренко.

По данным следствия, он публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию.

В день трагедии, 25 марта, на YouTube-канале Вольнова появилась аудиозапись его звонков в кемеровские морги, где он сообщал своим собеседникам о 300 погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». «Количество 300 было взято мной, учитывая анализ количества мест в кинозалах», - пояснил он позже в комментарии РБК. Следственный комитет РФ оперативно заинтересовался этим заявлением и пообещал вскоре дать правовую оценку действиям телефонного хулигана.

Напомним, что официальное число жертв трагедии по-прежнему 64 человека, опознать пока удалось 27 тел. Между тем по соцсетям продолжают гулять слухи, что жертв пожара может быть гораздо больше, но власти пытаются это скрыть. В МЧС и СК такие слухи категорически опровергают.

26 марта журналисты издания The Village, сопоставив показания спасшихся очевидцев, которые были в ТЦ в момент происшествия, расположение помещений на четвертом этаже и данные о количестве проданных в тот день билетов, пришли к выводу, что порядок официальных цифр похож на правду.

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