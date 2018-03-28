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  • У вашей фирмы есть автомобиль? Скоро вы получите письмо от налоговиков

У вашей фирмы есть автомобиль? Скоро вы получите письмо от налоговиков

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Новые автомобили. Иллюстративное фото.

ФОТО: David Zalubowski/AP

Налогово-таможенный департамент в ближайшее время разошлет 7700 фирмам напоминание о необходимости уплатить налог на спецльготу за использование служебного автомобиля в личных целях или правильно его оформить в регистре Департамента шоссейных дорог.

По данным НТД, в феврале налог на спецльготу заплатили шесть тысяч фирм, однако более семи тысяч фирм не сделали этого, хотя в регистре Департамента шоссейных дорог не указано, что автомобили этих фирм используются исключительно для ведения бизнеса, пишет rus.err.ee.

Налоговики также обращают внимание бизнесменов на то, что некоторые компании, начав в конце прошлого года продавать свои автомобили, не указали в своих декларациях по НДС их продажу, хотя, согласно Закону об НДС, продажа фирмой автомобиля должна облагаться налогом.

НТД напоминает бизнесменам, что в случае продажи автомобиля связанному с компанией человеку, например, члену правления, сумма сделки должна соответствовать рыночной стоимости автомобиля.

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