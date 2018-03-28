У вашей фирмы есть автомобиль? Скоро вы получите письмо от налоговиков

По данным НТД, в феврале налог на спецльготу заплатили шесть тысяч фирм, однако более семи тысяч фирм не сделали этого, хотя в регистре Департамента шоссейных дорог не указано, что автомобили этих фирм используются исключительно для ведения бизнеса, пишет rus.err.ee.

Налоговики также обращают внимание бизнесменов на то, что некоторые компании, начав в конце прошлого года продавать свои автомобили, не указали в своих декларациях по НДС их продажу, хотя, согласно Закону об НДС, продажа фирмой автомобиля должна облагаться налогом.