МИД Эстонии: отправляясь в Испанию, следует быть внимательнее

МИД Эстонии советует, отправляясь в Испанию, быть более внимательными из-за столкновений с полицией протестующих против задержания в ФРГ экс-главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона, сообщает Rus.ERR.
«Особых ограничений со стороны МИДа Эстонии нет, путешествовать туда (Испания) можно, у нас таких радикальных советов на данный момент нет. Однако, учитывая события, которые развивались в прошлом году вокруг Каталонии, надо быть особенно аккуратным в этом регионе, особенно в больших городах, - Барселоне, Таррагоне и Жироне - потому что там есть большая вероятность скопления людей на митингах в поддержку независимости Каталонии», - сообщила советник по связям с общественностью МИДа Эстонии Сандра Камилова.
«Хотя ситуация в последние месяцы остается спокойной, все-таки сохранять бдительность следует на всей территории Испании. Перед поездкой обязательно сделайте страховку и зарегистрируйтесь в МИДе Эстонии, то есть сообщите, что вы едете в Испанию и оставьте свои данные», - добавила она.