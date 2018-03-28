МИД Эстонии: отправляясь в Испанию, следует быть внимательнее

«Особых ограничений со стороны МИДа Эстонии нет, путешествовать туда (Испания) можно, у нас таких радикальных советов на данный момент нет. Однако, учитывая события, которые развивались в прошлом году вокруг Каталонии, надо быть особенно аккуратным в этом регионе, особенно в больших городах, - Барселоне, Таррагоне и Жироне - потому что там есть большая вероятность скопления людей на митингах в поддержку независимости Каталонии», - сообщила советник по связям с общественностью МИДа Эстонии Сандра Камилова.