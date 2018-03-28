Эдвард Лукас: как пролить свет на обманщиков в интернете

Уже существуют определенные элементы необходимой аутентификации. Twitter отмечает синей галочкой аккаунты, личность владельцев которого установлена. Ее не было у моего поддельного аккаунта в Twitter, носящего имя мистера Коллинза, и было легко установить, что аккаунт является подделкой или пародией. Тем не менее, подобный метод контроля должен быть правом, а не привилегией, и его следует расширить за пределы Twitter, этой песочницы зависимых от новостей, на мейнстрим интернета — Facebook, Google и других крупных провайдеров коммуникационных услуг.

Добиться надежности должно быть просто. Одним из признаков аутентичности мог бы быть перевод в интернете небольшой суммы за открытие почтового аккаунта или страницы в социальных сетях. Еще одним вариантом мог бы быть звонок по приличному телефону. Другими кирпичиками в фундаменте идентичности могли бы быть доказательства того, что вы платите налоги, голосуете, обладаете кредитным рейтингом или паспортом. В идеале ни одну из этих деталей личных данных не пришлось бы раскрывать: смысл в том, чтобы показать, что они у вас имеются. Результат не был бы безупречно надежным, но этого было бы достаточно, чтобы отпугнуть практически любого вообразимого вора идентичности.

Мы нуждаемся в похожей системе для сайтов. Любому, кто регистрирует адрес в интернете и покупает место для его хостинга, следует задавать несколько вопросов о его реальном существовании. Физический адрес, номер телефона? Кто несет ответственность? Как он за это заплатил?

Если упорствующий в своей анонимности администратор сайта откажется раскрывать эту информацию, это его право, но сайт должен будет получить соответствующую пометку. Я показал комиссии красные экраны, предупреждающие нас при посещении сайтов, где нам угрожает заражение вредоносными программами. Мы должны были бы получать такие же предупреждения, щелкнув по ссылке на сайт, умышленно скрывающий свое происхождение.

Это сразу же осложнило бы жизнь манипуляторов. Мы бы увидели в своих почтовых ящиках и на страницах в Facebook, существуют ли на самом деле люди, с которыми мы общаемся. Мы получали бы гораздо лучшее представление о сайтах, на которые заходим. В жгучем намеке на скандал гораздо меньше соблазнительного, когда вы знаете, что он поступил с «новостного сайта» без редактора и адреса или от «друга», который не может подтвердить свое существование.

Мы могли бы применять тот же подход в отношении рекламы. Мы должны знать, кто пытается нас найти и почему. Для этого потребуется одно важное изменение: нужно смириться с тем, что каждый, кто размещает рекламу, во многом отказывается от права на приватность. Когда мы кликаем по рекламе, у нас должна быть возможность увидеть, кто за нее заплатил и как это отражено. Фирмы, продающие рекламные площади, должны хранить эту информацию в единой, публично доступной базе данных.

Подобные изменения могут привести к неудобной, затратной и неловкой для интернет-гигантов реорганизации, но с учетом того беспорядка, который нынешняя организация работы этих фирм создает в нашей жизни, нам и нашим политикам нужно требовать этого.

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