Эдвард Лукас: как пролить свет на обманщиков в интернете

Создать фейковый аккаунт в Gmail или Facebook шокирующе просто, но требование пройти аутентификацию отпугнуло бы мошенников.
Дача показаний специальным комиссиям Конгресса и парламента восстанавливает мою веру в демократию. Вопросы задают по существу, лояльность партийной политике не бросается в глаза, настрой обычно крайне серьезный.
В этом месяце я снизил торжественность тона. Комиссия нижней палаты по вопросам цифровых технологий, культуры, медиа и спорта, которой руководит Дэмиэн Коллинз, расследует связанные с фейковыми новостями вопросы, поэтому я начал дачу показаний с того, что продемонстрировал, как легко выступать в интернете от имени других людей или организаций.
За несколько дней до того я создал в Gmail аккаунт damian.collins.mp.office@gmail.com. Затем я использовал этот адрес почты, чтобы создать от его имени страницы в Facebook и Twitter. Я также создал два сайта (damian-collins-mp.org.uk и второго сайта, созданного от имени комиссии). Все это потребовало около десяти минут.
За час я мог бы с легкостью зайти гораздо дальше, используя для большей убедительности сайта фотографии и прочие материалы. Я мог бы выложить на нем реальные документы (и добавить несколько поддельных). Если допустить, что я не зарабатываю на этом деньги, в этом нет ничего противозаконного. В то же время, было бы крайне сложно связаться с моим созданием, чтобы выяснить, не заблудились вы в киберджунглях.
Вместо этого я сделал скриншоты своих проделок и полностью удалил их из интернета. Мистер Коллинз может вздохнуть спокойно, но мы не можем. Постоянные подделки, досаждающие нашей жизни в интернете, связаны с анонимностью. Сложно подтвердить, кто мы, сложно понять, с кем мы общаемся и корректно ли мы действуем.
Анонимность допускает создание фейковых сайтов и почтовых аккаунтов, что является благом для киберпреступников (которые с легкостью могут, например, отправлять поддельные счета с кажущихся верными адресов). Распространители дезинформации и обмана также пользуются анонимностью. Мы считаем истинным то, что видим на экране, не понимая, что это нам могут скармливать фрики, мошенники и бессовестные политические деятели вроде Cambridge Analytica.
Соблазнительно было бы просто потребовать запрета вредоносных материалов, но было бы сложно вести надзор за контентом. У всех разные вкусы. То, что одному кажется жестоким розыгрышем, для другого язвительная сатира. Граница между правдой и ложью часто более расплывчата, чем нам кажется. Безответственный вымысел или оживленные спекуляции? Неоправданная тенденциозность или хлесткая формулировка? Предвзятое освещение фактов или убедительный рассказ? Чем меньше таких вопросов в свободном обществе будут передавать в суды, не говоря о политиках, тем лучше.
Вместо этого, как я сказал комиссии, мы должны отказаться от анонимных источников информации. Для анонимности есть место (например, в секретной работе в сфере прав человека), но она не должна быть молчаливым фоном для того, что превратилось в центральную нервную систему современной цивилизации.
Уже существуют определенные элементы необходимой аутентификации. Twitter отмечает синей галочкой аккаунты, личность владельцев которого установлена. Ее не было у моего поддельного аккаунта в Twitter, носящего имя мистера Коллинза, и было легко установить, что аккаунт является подделкой или пародией. Тем не менее, подобный метод контроля должен быть правом, а не привилегией, и его следует расширить за пределы Twitter, этой песочницы зависимых от новостей, на мейнстрим интернета — Facebook, Google и других крупных провайдеров коммуникационных услуг.
Добиться надежности должно быть просто. Одним из признаков аутентичности мог бы быть перевод в интернете небольшой суммы за открытие почтового аккаунта или страницы в социальных сетях. Еще одним вариантом мог бы быть звонок по приличному телефону. Другими кирпичиками в фундаменте идентичности могли бы быть доказательства того, что вы платите налоги, голосуете, обладаете кредитным рейтингом или паспортом. В идеале ни одну из этих деталей личных данных не пришлось бы раскрывать: смысл в том, чтобы показать, что они у вас имеются. Результат не был бы безупречно надежным, но этого было бы достаточно, чтобы отпугнуть практически любого вообразимого вора идентичности.
Мы нуждаемся в похожей системе для сайтов. Любому, кто регистрирует адрес в интернете и покупает место для его хостинга, следует задавать несколько вопросов о его реальном существовании. Физический адрес, номер телефона? Кто несет ответственность? Как он за это заплатил?
Если упорствующий в своей анонимности администратор сайта откажется раскрывать эту информацию, это его право, но сайт должен будет получить соответствующую пометку. Я показал комиссии красные экраны, предупреждающие нас при посещении сайтов, где нам угрожает заражение вредоносными программами. Мы должны были бы получать такие же предупреждения, щелкнув по ссылке на сайт, умышленно скрывающий свое происхождение.
Это сразу же осложнило бы жизнь манипуляторов. Мы бы увидели в своих почтовых ящиках и на страницах в Facebook, существуют ли на самом деле люди, с которыми мы общаемся. Мы получали бы гораздо лучшее представление о сайтах, на которые заходим. В жгучем намеке на скандал гораздо меньше соблазнительного, когда вы знаете, что он поступил с «новостного сайта» без редактора и адреса или от «друга», который не может подтвердить свое существование.
Мы могли бы применять тот же подход в отношении рекламы. Мы должны знать, кто пытается нас найти и почему. Для этого потребуется одно важное изменение: нужно смириться с тем, что каждый, кто размещает рекламу, во многом отказывается от права на приватность. Когда мы кликаем по рекламе, у нас должна быть возможность увидеть, кто за нее заплатил и как это отражено. Фирмы, продающие рекламные площади, должны хранить эту информацию в единой, публично доступной базе данных.
Подобные изменения могут привести к неудобной, затратной и неловкой для интернет-гигантов реорганизации, но с учетом того беспорядка, который нынешняя организация работы этих фирм создает в нашей жизни, нам и нашим политикам нужно требовать этого.
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Эдвард Лукас — автор снискавших международный успех книг «Новая холодная война» и «Обман», журналист и вице-президент действующего в Вашингтоне и Варшаве аналитического центра Center for European Policy Analysis (CEPA).