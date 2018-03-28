Полиция: смена шин может подождать

"До тех пор, пока температура бесповоротно не станет плюсовой, не стоит устанавливать летнюю резину", - сказал ведущий специалист отдела правопорядка Департамента полиции и погранохраны Кальмер Тикерпе. Использование зимних шин обязательно с 1 декабря по 1 марта. "Пока наши дороги скользкие и заснеженные, ни один водитель не будет наказан за использование шипованной резины", - добавил он.

В порядке исключения при зимних условиях на дороге использовать шипованную резину можно с 1 октября по 30 апреля.