Полиция: смена шин может подождать

Департамент полиции и погранохраны рекомендует продолжить использовать зимние шины и в апреле, пока плюсовая температура не установится круглосуточно.
"До тех пор, пока температура бесповоротно не станет плюсовой, не стоит устанавливать летнюю резину", - сказал ведущий специалист отдела правопорядка Департамента полиции и погранохраны Кальмер Тикерпе. Использование зимних шин обязательно с 1 декабря по 1 марта. "Пока наши дороги скользкие и заснеженные, ни один водитель не будет наказан за использование шипованной резины", - добавил он.
В порядке исключения при зимних условиях на дороге использовать шипованную резину можно с 1 октября по 30 апреля.
До смены шин необходимо осмотреть глубину узора на летней резине. Если глубина протекторного узора составляет всего 1,6 мм, то необходимо купить новые покрышки, потому что они не продержатся целый сезон. Закон предусматривает, что глубина узора на летних покрышках должна быть как минимум 1,6 мм, однако полиция призывает задуматься о замене шин уже в том случае, если глубина узора составляет 2 мм.