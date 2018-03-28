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Game Over: Рига спаслась, "Югра" и "Лада" покидают КХЛ

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Рижское "Динамо" (в бордовой форме) опередило тольяттинскую "Ладу" в борьбе за сохранение прописки в КХЛ

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Руководство КХЛ приняло решение сохранить в Лиге рижское "Динамо" и череповецкую "Северсталь", КХЛ покидают "Лада" и "Югра".

Ни тольяттинцы, ни ханты-манцийсцы не блистали в прошедшем сезоне спортивными результатами. "Югра" стала последней, "Лада" - 25-й. Кроме того в трехлетнем рейтинге потенциала КХЛ именно эти команды заняли последние места, пропустив вперед "Северсталь" и Ригу. Как сказал на пресс-конференции президент ФХР Владислав Третьяк, процент госфинансирования у "Лады" - 70%, у "Югры" - 82%, ТВ-рейтинги также были самые низкие - это и стало последней каплей, которая переполнила чашу терпения боссов Лиги. Оба клуба, правда, могут вернуться в Лигу, если сумеют составить подробный и реалистичный бизнес-план, заявил Третьяк.

Правда, полностью частных команд в КХЛ нет, как в РФПЛ "Краснодар" Сергея Галицкого. Кто-то содержится за счет так называемого "пула инвесторов" по разнарядке от местного губернатора, кто-то за счет госкорпораций... Однако нельзя не признать - КХЛ из всех зол выбрала действительно меньшее. И "Северсталь", и "Динамо" стараются подтянуть маркетинг и спортивную составляющую.

С другой стороны, собрав в двух командах весь цвет лиги, устроив обходы для миллионных зарплат СКА и ЦСКА в регламентных документах, Лига сделала все, чтобы и в Хантах и в Тольятти с хоккея народ ушел.

Потолок зарплат, правда, теперь будет обойти сложнее: через два года на заработные платы нельзя будет тратить более 900 миллионов рублей на весь ростер, за исключением игроков в возрасте до 21 года.

Также лига может ввести перекрестный плей-офф между конференциями в полуфиналах. То есть не СКА и ЦСКА будут играть на стадии 1/2 Кубка Гагарина, а, например, как было был сейчас - ЦСКА/СКА против "Ак Барса" или "Трактора".

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