Бывший генерал ВС США призывает вернуть американских военных в страны Балтии

По его словам, после дислокации в странах Балтии батальонов сухопутных сил НАТО США могли бы поспособствовать, прислав в Литву, Латвию и Эстонию единицы логистики или противовоздушной обороны.

«На мой взгляд, размещение на постоянной основе единицы логистики или ПВО с использованием ротационных сил было бы полезно в плане усиления сдерживания. Кроме того, американские военные в Эстонии, Латвии и Литве также присутствовали бы все время», - сказал генерал запаса журналистам в Вильнюсе.

Ротация рот ВС США в странах Балтии производилась с 2014 года в ответ на действия России на Украине.