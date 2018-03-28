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Бывший генерал ВС США призывает вернуть американских военных в страны Балтии

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Бен Ходжес.

ФОТО: WOJTEK RADWANSKI/AFP

Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес в среду призвал вернуть ротационные силы американских военных в Балтийские страны.

По его словам, после дислокации в странах Балтии батальонов сухопутных сил НАТО США могли бы поспособствовать, прислав в Литву, Латвию и Эстонию единицы логистики или противовоздушной обороны.

«На мой взгляд, размещение на постоянной основе единицы логистики или ПВО с использованием ротационных сил было бы полезно в плане усиления сдерживания. Кроме того, американские военные в Эстонии, Латвии и Литве также присутствовали бы все время», - сказал генерал запаса журналистам в Вильнюсе.

Ротация рот ВС США в странах Балтии производилась с 2014 года в ответ на действия России на Украине.

После создания в прошлом году в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по международному батальону НАТО роты США из стран Балтии были выведены. Сейчас американские военные обычно приезжают на учения в страны Балтии из Польши.

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