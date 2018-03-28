Картина дня: скандал в доме престарелых, смерть ребенка от СПИДа и подробности стрельбы на площади Вабадузе

Ребенок, которого не лечили, умер в Таллиннской детской больнице от СПИДа

В начале года в Таллиннскую детскую больницу поступила 11-летняя школьница, причины тяжелого состояния которой врачи поначалу не могли определить. Результатом обследования стал шок: оказалось, что у девочки финальная стадия ВИЧ, то есть СПИД, от которого, несмотря на все старания врачей, она умерла. Читайте далее...

Чесотка, синяки и отравление психотропными веществами: увиденное в таллиннском доме престарелых привело к серьезным обвинениям

Достойного ухода и комфортных условий для своей матери ожидала Елена, когда поместила ее в один из таллиннских домов престарелых. Однако, по ее словам, пребывание там обернулось для пожилой женщины неоднократными вызовами скорой, ушибами, синяками, чесоткой и отравлением психотропными веществами. Читайте далее...

У застреленного полицейским на площади Вабадузе мужчины было психическое расстройство

Согласно результатам экспертизы, мужчина, в октябре прошлого года застреленный полицейским на площадь Вабадузе в Таллинне, был трезв, однако у него имелось психическое расстройство. Читайте далее...

Фотографии из прошлого привели к долговому требованию инкассо

В феврале этого года фирма-инкассо отправила одному из жителей Пярну требование заплатить долги. После разбирательства выяснилось, что требование датируется 2000 годом, когда "должник" еще был ребенком. Читайте далее...

Почему быстро приходят в негодность отремонтированные дороги?

До основания отремонтированные дороги начинают снова разрушаться уже через два-три года: корень этой известной проблемы изучает в сегодняшней статье уездная газета Ида-Вирумаа "Северное побережье". Для примера взят уездный центр Йыхви. Читайте далее...

В Таллинне автомобиль полиции снес светофор

Во вторник вечером в Таллинне у здания по адресу Лийвалайа, 25 произошло ДТП, участником которого стал ехавший на вызов автомобиль полиции без опознавательных знаков. Читайте далее...

Участник пожарной эвакуации из нарвского кинотеатра: сигнализацию выключали, люди продолжали смотреть фильм

Пожар в нарвском торгово-развлекательном центре Astri произошел 19 января 2013 года - горели автомобили на подземной парковке, по зданию распространялись дым и запах гари. Тогда эвакуировали порядка трехсот человек, включая зрителей из кинотеатра на третьем этаже. Читайте далее...

В Кемерово простились с погибшими при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня"

Как ожидается, траурные мероприятия с погибшими будут продолжаться весь день в разных соборах и кладбищах города. Читайте далее...

Три билборда на Пирита-теэ: Свободная партия раскритиковала центристов

Находящаяся в Рийгикогу в оппозиции Свободная партия продолжает свою агрессивную кампанию, в ходе которой используются плакаты. Читайте далее...

Нехватка парковочных мест вынуждает жильцов домов нарушать закон: штрафы выписывают все чаще

Пару недель назад жительница Тарту Кати Грауберг Лонгхерст перебралась с семьей в девятиэтажный дом на улице Мыйзавахе в тартуском районе Аннелинна. В первую же неделю проживания на новом месте она получила штраф за неправильную парковку. Читайте далее...

Только что освобожденный убийца совершил новое преступление

В августе прошлого года 29-летний Сильвер Пиллер вышел на свободу после десяти лет тюрьмы. Он отбывал наказание за совершенное летом 2007 года в Тарту убийство. А именно, в ходе попойки он до смерти избил дубиной собутыльника. Читайте далее...

МИД Эстонии: отправляясь в Испанию, следует быть внимательнее