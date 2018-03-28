Видео: Тулеев записал обращение в связи с пожаром в ТЦ "Зимняя вишня" и пожаловался на травлю

"Я хочу низко поклониться всем, кто нас поддерживает в эти труднейшие для нас дни", - говорит губернатор в начале обращения, выложенного на YouTube его пресс-службой. Чуть позже губернатор упомянул, что потерял в пожаре, который привел к гибели 64 человек, свою малолетнюю племянницу. "Трагедию переживает вместе с нами весь мир практически! Такого никогда не было", - отметил руководитель области.

Также Тулеев заявил: "Определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей, пытаются на чужом горе нажиться и, соответственно, страшно просто, раскачивать ситуацию". В качестве примера провокаций он привел звонки в морги, которые совершал Евгений Вольнов, - пранкер, уже ставший фигурантом уголовного дела.

Еще одна проблема, с которой столкнулись власти, - это анонимные звонки о минировании, которые приводят к эвакуации в общественных местах и шахтах, но которые оказываются ложной тревогой. По словам Тулеева, такие звонки поступают из-за рубежа, в частности из Джакарты (Индонезия).

"Для чего это делается? Чтобы озлобились люди. Озлобились, понимаешь?" - говорит в камеру Тулеев, сидя в окружении чиновников.

Также губернатор рассказал, как неизвестные позвонили семьям погибших и вызывали их в областной суд на слушания, хотя на самом деле таких заседаний не проводилось. "Травля идет со всех сторон", - резюмирует губернатор.

"Задача моя как губернатора помочь семьям достойно похоронить. Но это трудно, понимаете, просто фрагменты тел..." - пояснил Тулеев. Он указал, что из Москвы по распоряжению Путина приехали специалисты для исследования останков, но им нужно время, около трех недель: "Надо ждать, это же напряжение, это стресс, а им пользуются!"

По поводу своего совещания с Путиным Тулеев отметил, что попросил президента сделать все, чтобы виновных "реально достали" и привлекли к ответственности. Губернатор посетовал, что не может дотянуться до Австралии, где, по его словам, находится собственник сгоревшего здания.

"Должна быть настоящая справедливость! Свалится все на какого-нибудь сторожа, билетершу", - поделился опасениями губернатор.

Тулеев объяснил также, почему только 28 марта, спустя три дня после трагедии, начал проводить встречи с семьями погибших. По словам губернатора, он выжидал это время, чтобы дать людям успокоиться.

Что касается финансовой помощи, то родственники жертв смогут получить деньги из разных источников. В сумме, согласно обещанию Тулеева, семьи получат по пять миллионов рублей на каждого члена семьи, погибшего во время пожара. Кроме того, власти договорились с крупными банками о списании долгов по кредитам, выданным семьям погибших.