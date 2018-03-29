четверг, 29 марта 2018 г.
"Сам способ управления страной, который практикует Владимир Владимирович, заключается именно в непредсказуемости главных решений" Антон Алексеев
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • После сорокалетнего перерыва в Пярну будут строить новый жилой район

После сорокалетнего перерыва в Пярну будут строить новый жилой район

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Valgre

При участии крупных предпринимателей Яана Пиллесаара и Петера Ингмана девелоперская компания Valgre Residence начала развитие прибрежного района Пярну с целью построить там жилой комплекс на 300 квартир. Это первое строительство новых жилых домов после большого перерыва. 

"Этот проект - первый спустя сорок лет после строительства в Пярну микрорайона Маi и самая крупная после восстановления независимости инвестиция в жилищное строительство", - оценил проект руководитель фирмы-девелопера Valgre Residence Иво Касак. Объем инвестиций в жилой район Valgre составит в целом 24 млн евро, из которых 600 000 евро будет вложено в прокладку двух новых улиц - Вийре и Тийру - и строительство коммуникаций. 

На этом месте в Пярну будет построен новый жилой район.

ФОТО: Valgre Residence

Проект - результат многолетней работы. Так, конкурс на название жилого района был проведен еще в 2007 году, после утверждения детальной планировки.   

Жилой район Valgre будет строиться на берегу моря, на пустующем сейчас участке земли площадью 21 000 м² между отелем Strand Hotell и микрорайоном Mai. В общей сложности в новом районе будет около 300 квартир.  

Читать также

Актуально

НАВЕРХ