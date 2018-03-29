После сорокалетнего перерыва в Пярну будут строить новый жилой район

"Этот проект - первый спустя сорок лет после строительства в Пярну микрорайона Маi и самая крупная после восстановления независимости инвестиция в жилищное строительство", - оценил проект руководитель фирмы-девелопера Valgre Residence Иво Касак. Объем инвестиций в жилой район Valgre составит в целом 24 млн евро, из которых 600 000 евро будет вложено в прокладку двух новых улиц - Вийре и Тийру - и строительство коммуникаций.