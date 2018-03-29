После сорокалетнего перерыва в Пярну будут строить новый жилой район

При участии крупных предпринимателей Яана Пиллесаара и Петера Ингмана девелоперская компания Valgre Residence начала развитие прибрежного района Пярну с целью построить там жилой комплекс на 300 квартир. Это первое строительство новых жилых домов после большого перерыва.
"Этот проект - первый спустя сорок лет после строительства в Пярну микрорайона Маi и самая крупная после восстановления независимости инвестиция в жилищное строительство", - оценил проект руководитель фирмы-девелопера Valgre Residence Иво Касак. Объем инвестиций в жилой район Valgre составит в целом 24 млн евро, из которых 600 000 евро будет вложено в прокладку двух новых улиц - Вийре и Тийру - и строительство коммуникаций.
Проект - результат многолетней работы. Так, конкурс на название жилого района был проведен еще в 2007 году, после утверждения детальной планировки.
Жилой район Valgre будет строиться на берегу моря, на пустующем сейчас участке земли площадью 21 000 м² между отелем Strand Hotell и микрорайоном Mai. В общей сложности в новом районе будет около 300 квартир.