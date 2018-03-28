Умер артист Олег Анофриев

Анофриев стал известен благодаря исполнению песен к фильмам и телепередачам, в том числе «Спят усталые игрушки» из передачи «Спокойной ночи, малыши», он также озвучил всех героев мультфильма «Бременские музыканты».

«Потрясающий был человек, стихи писал, песни писал, книгу написал. Артист, певец, поэт, очень творческий, очень пророческий. «Я хочу умереть весной», — у него есть такие стихи», — рассказала РБК актриса Валентина Талызина.

Олег Анофриев родился в 1930 году в Геленджике. После окончания школы он поступил в Школу-студию МХАТ. С 1954 года работал в различных театрах, в том числе в Театре им. Маяковского и Театре Моссовета. В 1990-х годах Анофриев появлялся на телевидении как ведущий телепередач, в том числе «Сказочный полдник» и «Домашняя библиотека».