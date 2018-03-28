Горные лыжи по-нашему: единственный участник сошел и золото не досталось никому

В гигантском слаломе список участников состоял только из одного имени-фамилии: Юхану Луйку надо было просто доехать до финиша, но Юхан не завершил даже первую попытку. В результате схода Луйка титул чемпиона Эстонии в гигантском слаломе оказался не разыгран.