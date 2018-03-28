Горные лыжи по-нашему: единственный участник сошел и золото не досталось никому
28 марта 2018 г., 18:00
В прошлые выходные в финском Пюхали в рамках Балтийского кубка по горным лыжам проходил чемпионат Эстонии в этом виде спорта. Самые интересные события произошли в гигантском слаломе у мужчин, сообщает Postimees.
В гигантском слаломе список участников состоял только из одного имени-фамилии: Юхану Луйку надо было просто доехать до финиша, но Юхан не завершил даже первую попытку. В результате схода Луйка титул чемпиона Эстонии в гигантском слаломе оказался не разыгран.
В слаломе у женщин набралось только три участницы: победила Лизе Анетте Вахер, второй пришла к финишу Кармен Пихо, третьй участницей стала Анна Лотта Йыгева, участница ОИ в Корее, но она, как и Лийв сошла с дистанции и медаль не получила.