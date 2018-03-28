среда, 28 марта 2018 г.
"Первыми, кого советская система репрессировала, были эстонские русские" Имби Паю
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Горные лыжи по-нашему: единственный участник сошел и золото не досталось никому

Горные лыжи по-нашему: единственный участник сошел и золото не досталось никому

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: FABRICE COFFRINI/Scanpix

В прошлые выходные в финском Пюхали в рамках Балтийского кубка по горным лыжам проходил чемпионат Эстонии в этом виде спорта. Самые интересные события произошли в гигантском слаломе у мужчин, сообщает Postimees.

В гигантском слаломе список участников состоял только из одного имени-фамилии: Юхану Луйку надо было просто доехать до финиша, но Юхан не завершил даже первую попытку. В результате схода Луйка титул чемпиона Эстонии в гигантском слаломе оказался не разыгран.

В слаломе у женщин набралось только три участницы: победила Лизе Анетте Вахер, второй пришла к финишу Кармен Пихо, третьй участницей стала Анна Лотта Йыгева, участница ОИ в Корее, но она, как и Лийв сошла с дистанции и медаль не получила.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ