Скончался оружейник Виктор Калашников

«27 марта ушел из жизни выпускник ИМИ-ИжГТУ Виктор Михайлович Калашников - советский и российский конструктор стрелкового оружия, ведущий инженер-конструктор концерна „Калашников“, кандидат технических наук, сын выдающегося конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова», - говорится в сообщении.

Виктор Калашников родился 16 июля 1942 года, внес вклад в развитие отечественного стрелкового оружия. При освоении автомата Калашникова провел многочисленные исследования, выявил ряд факторов, влияющих на устойчивость, долговечность и безотказность изделия, разработал ряд узлов и деталей на уровне изобретений.

Принимал участие в разработке самозарядных охотничьих карабинов, разработал по конкурсу блокировку ударника для карабина «Медведь-3».