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Скончался оружейник Виктор Калашников

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Свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Õhtuleht/Scanpix

Конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников, сын знаменитого оружейника Михаила Калашникова, скончался на 76-м году жизни, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Ижевского государственного технического университета в среду.

«27 марта ушел из жизни выпускник ИМИ-ИжГТУ Виктор Михайлович Калашников - советский и российский конструктор стрелкового оружия, ведущий инженер-конструктор концерна „Калашников“, кандидат технических наук, сын выдающегося конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова», - говорится в сообщении.

Виктор Калашников родился 16 июля 1942 года, внес вклад в развитие отечественного стрелкового оружия. При освоении автомата Калашникова провел многочисленные исследования, выявил ряд факторов, влияющих на устойчивость, долговечность и безотказность изделия, разработал ряд узлов и деталей на уровне изобретений.

Принимал участие в разработке самозарядных охотничьих карабинов, разработал по конкурсу блокировку ударника для карабина «Медведь-3».

Участвовал в разработке и провел испытания нескольких образцов пулемета Калашникова с комбинированным питанием. Участвовал в работах по теме «Абакан», коллективом под его управлением были разработаны пистолеты-пулеметы «Бизон-2» и «Витязь-СН».

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