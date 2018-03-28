Скончался оружейник Виктор Калашников

Конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников, сын знаменитого оружейника Михаила Калашникова, скончался на 76-м году жизни, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Ижевского государственного технического университета в среду.
«27 марта ушел из жизни выпускник ИМИ-ИжГТУ Виктор Михайлович Калашников - советский и российский конструктор стрелкового оружия, ведущий инженер-конструктор концерна „Калашников“, кандидат технических наук, сын выдающегося конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова», - говорится в сообщении.
Виктор Калашников родился 16 июля 1942 года, внес вклад в развитие отечественного стрелкового оружия. При освоении автомата Калашникова провел многочисленные исследования, выявил ряд факторов, влияющих на устойчивость, долговечность и безотказность изделия, разработал ряд узлов и деталей на уровне изобретений.
Принимал участие в разработке самозарядных охотничьих карабинов, разработал по конкурсу блокировку ударника для карабина «Медведь-3».
Участвовал в разработке и провел испытания нескольких образцов пулемета Калашникова с комбинированным питанием. Участвовал в работах по теме «Абакан», коллективом под его управлением были разработаны пистолеты-пулеметы «Бизон-2» и «Витязь-СН».