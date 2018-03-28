В России признали: среди высланных дипломатов РФ есть разведчики

"В числе сотрудников МИДа есть официальные представители нашей службы, офицеры безопасности, совсем немного", - сказал Нарышкин журналистам.

Он подчеркнул, что это лица, которые были официально представлены в западных странах как сотрудники СВР, они, по его словам, обеспечивали взаимодействие со спецслужбами этих стран на так называемом партнерском канале.

Глава СВР назвал высылку российских дипломатов из стран Запада грязной и циничной провокацией. Ее осуществила группа стран, которая формирует атмосферу русофобии, заявил он, добавив, что в России сожалеют об этом решении. "Ответ последует. Ответ адекватный, довольно жесткий", - пообещал собеседник агентства.

Напомним, первой 23 российских дипломата выслала Великобритания, которая обвиняет Россию в причастности к химатаке на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.

Аналогичные меры позже в знак солидарности с Лондоном приняли еще ряд стран Евросоюза, включая Эстонию, а также США, Канада, Албания, Македония, Норвегия, Украина, Молдавия, Австралия.

В Чехии, еще во время анонса возможной высылки заявили, что на самом деле речь идет не о дипломатах, а о незадекларированных разведчиках, работающих в дипмиссиях. В Польше о высылке дипломатов РФ было объявлено одновременно с сообщениями о поимке шпиона, работавшего на Россию, пишет Newsru.com.

Не присоединились к высылке дипломатов пока лишь девять стран ЕС - Австрия, Болгария, Кипр, Греция, Люксембург, Мальта, Португалия, Словакия и Словения. При этом власти Люксембурга, по данным СМИ, приняли решение отозвать своего посла в России для консультаций.

Правительство Мальты фактически повторило доводы Люксембурга. Власти объяснили, что так как дипломатическая миссия страны в Москве очень мала, любой ответ России фактически прекратит дипотношения двух стран.

Министр иностранных дел Словении Карл Эрьявец заявил, что слишком рано принимать решение о санкциях против России, так как сначала необходимо выяснить, что же произошло в Великобритании.