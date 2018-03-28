среда, 28 марта 2018 г.
"Побежав за антироссийской риторикой Терезы Мэй, мы поднесли спичку к фитилю" Яна Тоом
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Стальнухин скупил на депутатскую компенсацию детские книги собственного авторства

Стальнухин скупил на депутатскую компенсацию детские книги собственного авторства

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Михаил Стальнухин в студии Postimees

ФОТО: Pm

В прошлом году председатель финансовой комиссии Рийгикогу Михаил Стальнухин выставил парламенту счет на 4300 евро в виде компенсации расходов на покупку написанных им же детских книг, сообщает Rus.ERR.

В интервью ERR Михаил Стальнухин признал, что речь идет о детских книгах его авторства, которые в основном раздавались в Нарве на встречах с избирателями.

По мнению Стальнухина, в данном случае нет конфликта интересов, и он не нарушил этический кодекс депутата Рийгикогу. «Разве я делаю это неофициально? Если я прихожу в детский сад и дарю книжку всем, у кого в этом месяце день рождения, что в этом плохого?» - недоумевает он.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ