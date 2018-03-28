Стальнухин скупил на депутатскую компенсацию детские книги собственного авторства

В интервью ERR Михаил Стальнухин признал, что речь идет о детских книгах его авторства, которые в основном раздавались в Нарве на встречах с избирателями.

По мнению Стальнухина, в данном случае нет конфликта интересов, и он не нарушил этический кодекс депутата Рийгикогу. «Разве я делаю это неофициально? Если я прихожу в детский сад и дарю книжку всем, у кого в этом месяце день рождения, что в этом плохого?» - недоумевает он.