В Эстонии может появиться герб с изображением конопли

«Государственная канцелярия не может отклонить идею герба с изображением конопли как такового, - сказал советник госканцелярии по символике Герт Уйбоаэд. - Решение о том, какой символ местное самоуправление будет использовать, принимает местное собрание уполномоченных. Если государство хочет отреагировать, его реакция может носить только рекомендательный характер. Госканцелярия может представить его в своей точке зрения».