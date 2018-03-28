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В Эстонии может появиться герб с изображением конопли

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Конопля. Иллюстративное фото.

ФОТО: Caro / Scanpix

Волость Канепи на прошлой неделе направила в госканцелярию на рассмотрение эскиз герба с изображением листа конопли, эксперты соберутся для оценки вызвавшей оживление символики во вторник, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Если специалисты по геральдике 3 апреля одобрят эскиз, волостное собрание Канепи сможет на своем заседании одобрить новый герб уже 17 апреля.

«Государственная канцелярия не может отклонить идею герба с изображением конопли как такового, - сказал советник госканцелярии по символике Герт Уйбоаэд. - Решение о том, какой символ местное самоуправление будет использовать, принимает местное собрание уполномоченных. Если государство хочет отреагировать, его реакция может носить только рекомендательный характер. Госканцелярия может представить его в своей точке зрения».

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