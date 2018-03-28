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Нарвитяне переживают кемеровскую трагедию как собственное горе

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Люди практически ежеминутно приносят цветы, свечи, детские игрушки, записки о своей скорби к зданию Генерального консульства РФ в Нарве.

Председатель Нарвского горсобрания Александр Ефимов направил российскому генконсулу Юрию Грибкову письмо сочувствия, как он написал, от лица всех жителей Нарвы - всем жителям России в связи с трагедией в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. «Скорблю вместе с Вами», - написал глава города.

«Сочувствую всем, кто потерял своих родных и близких, а также желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в этом пожаре. В эти дни траура жертвы трагедии и члены их семей поминаются в молитвах и мыслях нарвитян», - также написал Ефимов генконсулу России.

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