Представитель Госдепа США в интервью Rus.Postimees: мы надеемся на возобновление отношений с Россией

После отравления в британском Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которых нашли 4 марта в местном парке без сознания, ситуация в мире, кажется, накалилась до предела. Более 25 стран мира одновременно приняли решение выслать работающих на их территории российских дипломатов.
Эта мера названа ответным шагом на то беспрецедентное преступление, в совершении которого обвиняют Россию. Великобритания заявила, а многие митровые лидеры с ней согласились, что за отравлением, скорее всего, стоят именно россияне. Больше всего дипломатов, 60 человек, решили выслать Соединенные Штаты Америки.
После сообщения о высылке сотрудники американского посольства в Эстонии связались с нашей редакцией и предложили интервью с представителем Государственного департамента США, чтобы объяснить столь масштабный шаг своей страны и ответить на дополнительные вопросы. Мы откликнулись на просьбу в надежде, что теперь нам объяснят, какие именно доказательства предоставила мировым лидерам Великобритания. Проблема в том, что пока что обычному гражданину трудно понять, идет ли речь о страшном преступлении и Россию обвиняют справедливо, или во всем виновата политика и некие, недоступные нашему уму игры, ставящие под угрозу наличие мира на Земле. Нашей собеседницей стала представитель Госдепа по работе с русскоязычными СМИ Ванесса Акер.
- Объясните, пожалуйста, позицию США по делу отравления Скрипаля.
- В данном случае Соединенные Штаты Америки своим решением выслать 60 работников диппредставительств России в США выражают мнение о недопустимости применения химического оружия по отношению к мирному агенту, которым являлся Сергей Скрипаль. Недопустимо ставить под угрозу жизни и здоровье мирных жителей Европейского союза и Великобритании, на территории которой было совершено это деяние. Кроме того, своим решением мы хотим поддержать Великобританию как нашего союзника и друга.
- То есть для США дело Скрипаля, который, как известно, работал на британскую разведку, но был обменен на десять разоблаченных агентов ГРУ именно в США, в этом деле нет личного мотива?
- Вы, видимо, знаете подробности этого дела лучше, чем я, но могу вас заверить, что в данном случае США хотели поддержать нашего союзника и друга – Великобританию.
- Почему США решили выслать сразу 60 российских дипломатов? Ни одна европейская страна не стала прибегать к такой массовой высылке. Даже Великобритания, на территории которой произошел инцидент, ограничилась 23-мя.
- Мне понятен ваш вопрос, и тут я могу сказать, что дипломатическое представительство России в США просто самое большое и многочисленное по сравнению в другими странами, присоединившимися к данным мерам воздействия.
- Поскольку мы представляем простых жителей, а не политиков и не спецслужбы, зададим вопрос, который задают читатели с того самого момента, когда премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала союзников выслать из их стран дипломатических работников, занимавшихся разведдеятельностью под прикрытием дипломатического статуса. Проще говоря, шпионов. Означает ли это, что спецслужбы всех стран, присоединившихся в акции, знали, что на их территории находятся разведчики, но не высылали их прежде?
- Мне сложно говорить о том, какой информацией обладают спецслужбы. Но в том, что касается 60 работников российских посольств, которых высылают из США, можно предположить, что Россия ведет активную разведдеятельность на территории Америки, поэтому очевидно, что их количество может быть именно таким большим.
- Но, получается, что если бы не трагедия Скрипалей, их бы не выслали и они могли бы спокойно продолжать работать?
- Это дело спецслужб. В данном случае речь идет о поддержке наших британских союзников и к данному шагу присоединилось очень много стран мира.
- Есть ли у вас конкретные факты, на которых основана такая позиция?
- Мы полностью доверяем тем данным, которые собрали наши британские друзья в ходе своего расследования. Я понимаю русскоязычных жителей Эстонии, которые находятся в разных информационных пространствах. Очень трудно разобраться в ситуации, когда с одной стороны говорят одно, а с другой стороны - другое. Но я бы хотела обратить внимание на то, какое количество стран присоединилось к этому шагу. Я не уполномочена раскрывать детали, но могу заверить, что доказательства Великобритании, представленные мировому сообществу, достаточно убедительны для того, чтобы принять тяжелую правду: эту атаку, это нападение на мирного агента совершила Россия. Что совершенно недопустимо, поскольку несет угрозу для простых жителей Европейского союза.
- В Эстонии прозвучало мнение уважаемого специалиста по связям с общественностью и коммуникациям, что высылку российских дипломатов нужно было отложить, поскольку в России произошла страшная трагедия и стране нужна поддержка, а не санкции. Он считает это серьезным проколом в плане стратегических коммуникаций. Как вы считаете, он прав? Почему нельзя было сделать этот шаг позже, ведь с момента отравления Скрипалей прошел почти месяц, и это не было безотлагательным делом.
- То, что произошло в Кемерово – это страшная трагедия, и я как мать очень понимаю горе тех людей, которые потеряли своих детей. Мы от лица всей Америки приносим глубочайшие соболезнования всем жителям России.
Но я хочу заверить, решение о высылке дипломатов в дни траура никак не связано с этой трагедией. В этой акции приняли участие очень много стран. Это готовилось заранее, и скоординировать действия такого количества стран так быстро оказалось крайне сложно. Здесь нет злого умысла, это трагическое совпадение.
- Сегодня ситуация накалена до предела. Как и во времена Карибского кризиса, есть риск, что у кого-то не выдержат нервы и может начаться Мировая война, куда более масштабная, чем прежние. Вам не страшно? Вы не хотите заняться поиском компромиссов, чтобы защитить жителей Европы и своих граждан на деле, а не на словах?
- Мы очень надеемся на то, что в будущем у нас возникнет возможность для начала конструктивного диалога с Россией. Как уже сказали наш президент Дональд Трамп и посол США в России Джон Хантсман, мы хотим хороших отношений с Россией и будем делать все для того, чтобы это стало возможным. Но сейчас происходит то, что затрудняет наше общение. Вы, наверное, видели ту информацию, которую российское издание «Коммерсант» получило, видимо, в британском посольстве. Там перечислены все те дела, из-за которых у России испорчены отношения со многими странами мира. Это и самолет на Украине. Это и отравление Скрипаля на территории Великобритании. И много других дел.
- Да, там даже приведена хакерская атака на Эстонию в 2007 году. Однако ни по одному из этих дел не было представлено доказательств, в которые мог бы поверить обычный человек. Скажите, что делать тому самому «демосу», если мы говорим о демократии, который вынужден жить в страхе, что избранные им политики не договорятся и к нему в дом прилетит ракета?
- США не хочет войны с Россией. Мы хотим мирного сотрудничества и добрых отношений. И будем надеяться, что в будущем его удастся наладить. Мы уже говорили, что у нас нет никакого плохого отношения к русским и россиянам. Мы любим русских. Выходцы из России живут в США. Но у нас есть претензии к деятельности нынешнего правительства и нынешней власти России. Это и выразили многие страны мира, приняв участие мерах воздействия и высылке дипломатов. По-человечески можно понять и дипломатов: нужно собираться и уезжать со всей семьей из страны. Но в этой ситуации по-другому поступить было нельзя. Мы должны были показать, что подобные поступки недопустимы.