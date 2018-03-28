Представитель Госдепа США в интервью Rus.Postimees: мы надеемся на возобновление отношений с Россией

- Но, получается, что если бы не трагедия Скрипалей, их бы не выслали и они могли бы спокойно продолжать работать?

- Это дело спецслужб. В данном случае речь идет о поддержке наших британских союзников и к данному шагу присоединилось очень много стран мира.

- Есть ли у вас конкретные факты, на которых основана такая позиция?

- Мы полностью доверяем тем данным, которые собрали наши британские друзья в ходе своего расследования. Я понимаю русскоязычных жителей Эстонии, которые находятся в разных информационных пространствах. Очень трудно разобраться в ситуации, когда с одной стороны говорят одно, а с другой стороны - другое. Но я бы хотела обратить внимание на то, какое количество стран присоединилось к этому шагу. Я не уполномочена раскрывать детали, но могу заверить, что доказательства Великобритании, представленные мировому сообществу, достаточно убедительны для того, чтобы принять тяжелую правду: эту атаку, это нападение на мирного агента совершила Россия. Что совершенно недопустимо, поскольку несет угрозу для простых жителей Европейского союза.

- В Эстонии прозвучало мнение уважаемого специалиста по связям с общественностью и коммуникациям, что высылку российских дипломатов нужно было отложить, поскольку в России произошла страшная трагедия и стране нужна поддержка, а не санкции. Он считает это серьезным проколом в плане стратегических коммуникаций. Как вы считаете, он прав? Почему нельзя было сделать этот шаг позже, ведь с момента отравления Скрипалей прошел почти месяц, и это не было безотлагательным делом.

- То, что произошло в Кемерово – это страшная трагедия, и я как мать очень понимаю горе тех людей, которые потеряли своих детей. Мы от лица всей Америки приносим глубочайшие соболезнования всем жителям России.

Но я хочу заверить, решение о высылке дипломатов в дни траура никак не связано с этой трагедией. В этой акции приняли участие очень много стран. Это готовилось заранее, и скоординировать действия такого количества стран так быстро оказалось крайне сложно. Здесь нет злого умысла, это трагическое совпадение.

- Сегодня ситуация накалена до предела. Как и во времена Карибского кризиса, есть риск, что у кого-то не выдержат нервы и может начаться Мировая война, куда более масштабная, чем прежние. Вам не страшно? Вы не хотите заняться поиском компромиссов, чтобы защитить жителей Европы и своих граждан на деле, а не на словах?

- Мы очень надеемся на то, что в будущем у нас возникнет возможность для начала конструктивного диалога с Россией. Как уже сказали наш президент Дональд Трамп и посол США в России Джон Хантсман, мы хотим хороших отношений с Россией и будем делать все для того, чтобы это стало возможным. Но сейчас происходит то, что затрудняет наше общение. Вы, наверное, видели ту информацию, которую российское издание «Коммерсант» получило, видимо, в британском посольстве. Там перечислены все те дела, из-за которых у России испорчены отношения со многими странами мира. Это и самолет на Украине. Это и отравление Скрипаля на территории Великобритании. И много других дел.

- Да, там даже приведена хакерская атака на Эстонию в 2007 году. Однако ни по одному из этих дел не было представлено доказательств, в которые мог бы поверить обычный человек. Скажите, что делать тому самому «демосу», если мы говорим о демократии, который вынужден жить в страхе, что избранные им политики не договорятся и к нему в дом прилетит ракета?