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  • Опять майонез: член Рийгикогу потратил депутатскую компенсацию на еду

Опять майонез: член Рийгикогу потратил депутатскую компенсацию на еду

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Арно Сильд и майонез.

ФОТО: Kollaaž

Член фракции Консервативной народной партии (EKRE) Арно Сильд предъявил чеки из продуктовых магазинов для получения компенсации депутатских расходов. К чекам прилагается пояснение, что это траты, связанные со встречами с избирателями, пишет Postimees.

Самый длинный чек, предъявленный Арно Сильдом, был получен 9 ноября прошлого года, когда депутат отправился в магазин Maxima в Выру. Чек настолько длинный, что не помещается в папку с другими документами, касающимися депутатских расходов, и торчит из нее, словно закладка. 

Как видно на чеке, Арно Сильд, помимо прочего, купил тот же продукт, который навлек критику и принес известность бывшему члену Рийгикогу Яану Кундла. А именно: майонез «Провансаль» по цене 2 евро и 97 центов.

Всего Арно Сильд потратил в выруском магазине Maxima 54 евро и 99 центов. Среди покупок - в том числе четыре копченые ножки бройлера, две упаковки крем-сыра Creme Bonjour, восемь упаковок ржаных хлебцев, листовой салат, 500 граммов сметаны, одна красная и одна желтая паприка, две упаковки помидоров-черри по 500 граммов и два больших пакета Maxima.

На обратной стороне чека Сильд написал пояснение: "встреча с избирателями" и потребовал, чтобы канцелярия Рийгикогу компенсировала ему эти расходы.

9 ноября 2017 года перед встречей с избирателями Арно Сильд отправился в продуктовый магазин Maxima.

ФОТО: Valguskoopia

Сильд: при встречах с избирателями я всегда экономлю

Арно Сильд сказал Postimees, что, как правило, перед встречами с избирателями он закупает в магазине необходимую провизию, потому что так выходит дешевле.

"Не вижу смысла нанимать какую-то дорогую кейтеринговую фирму. Если у меня встреча с избирателями, мы покупаем продукты в магазине, женщины варят кофе и делают бутерброды. Мы привыкли экономить по южно-эстонскому обычаю. Нет смысла кутить", - сказал Сильд.

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