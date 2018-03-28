Опять майонез: член Рийгикогу потратил депутатскую компенсацию на еду

Самый длинный чек, предъявленный Арно Сильдом, был получен 9 ноября прошлого года, когда депутат отправился в магазин Maxima в Выру. Чек настолько длинный, что не помещается в папку с другими документами, касающимися депутатских расходов, и торчит из нее, словно закладка.

Как видно на чеке, Арно Сильд, помимо прочего, купил тот же продукт, который навлек критику и принес известность бывшему члену Рийгикогу Яану Кундла. А именно: майонез «Провансаль» по цене 2 евро и 97 центов.

Всего Арно Сильд потратил в выруском магазине Maxima 54 евро и 99 центов. Среди покупок - в том числе четыре копченые ножки бройлера, две упаковки крем-сыра Creme Bonjour, восемь упаковок ржаных хлебцев, листовой салат, 500 граммов сметаны, одна красная и одна желтая паприка, две упаковки помидоров-черри по 500 граммов и два больших пакета Maxima.

На обратной стороне чека Сильд написал пояснение: "встреча с избирателями" и потребовал, чтобы канцелярия Рийгикогу компенсировала ему эти расходы.

9 ноября 2017 года перед встречей с избирателями Арно Сильд отправился в продуктовый магазин Maxima. ФОТО: Valguskoopia

Сильд: при встречах с избирателями я всегда экономлю

Арно Сильд сказал Postimees, что, как правило, перед встречами с избирателями он закупает в магазине необходимую провизию, потому что так выходит дешевле.