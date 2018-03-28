Фото, видео: в Петербурге полыхает автосалон

Спасатели эвакуировали весь персонал и посетителей, никто не пострадал, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"В медицинской помощи никто не нуждается", - сказал собеседник агентства, уточнив, что пожарные тушат возгорание на кровле комплекса.

"Горит кровля по всей площади. На внутренние помещения пожар пока не перекинулся", - сказал источник.

Ранее в региональном главке МЧС сообщили "Интерфаксу", что площадь пожара в автосалоне на севере Санкт-Петербурга возросла в 10 раз, объявлен повышенный номер сложности. Ранее в региональном главке МЧС сообщили "Интерфаксу", что площадь пожара в автосалоне на севере Санкт-Петербурга возросла в 10 раз, объявлен повышенный номер сложности.

"Площадь пожара увеличилась с 50 до 500 кв.м, присвоен второй номер сложности", - сказали в главке.

Как сообщила ранее пресс-служба Главного управления МЧС города, информация о возгорании в здании по улице Савушкина, 103 поступила в 15:22, горение происходит в здании автоцентра. К ликвидации пожара привлечено девять единиц техники и 44 человека личного состава.