Фото, видео: в Петербурге полыхает автосалон

В Санкт-Петербурге на улице Савушкина загорелся автоцентр "Рольф". Пожару, площадь которого уже составляет 500 кв. м, был присвоен второй номер сложности. В МЧС заявили, что возгорание произошло на складе запчастей в автосалоне, пишет "Фонтанка".
Спасатели эвакуировали весь персонал и посетителей, никто не пострадал, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.
"В медицинской помощи никто не нуждается", - сказал собеседник агентства, уточнив, что пожарные тушат возгорание на кровле комплекса.
"Горит кровля по всей площади. На внутренние помещения пожар пока не перекинулся", - сказал источник.
"Площадь пожара увеличилась с 50 до 500 кв.м, присвоен второй номер сложности", - сказали в главке.
Как сообщила ранее пресс-служба Главного управления МЧС города, информация о возгорании в здании по улице Савушкина, 103 поступила в 15:22, горение происходит в здании автоцентра. К ликвидации пожара привлечено девять единиц техники и 44 человека личного состава.
Горит здание на Савушкина 103 в котором находится BlueFish и Hyundai Рольф Лахта#спб pic.twitter.com/3yQercm8Mk— Пингвин Пингвиньев (@PenguinPeen) 28 марта 2018 г.