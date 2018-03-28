Министерство юстиции Эстонии разрабатывает проект закона об иностранных агентах

Закон повлияет на деятельность организаций, которые по заданию и при финансовой поддержке других стран пытаются влиять на формирование общественного мнения в Эстонии, сообщает портал Rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

Рейнсалу считает, что в этом случае им придется зарегистрировать себя в качестве иностранных агентов.

"Речь идет не о шпионах: если есть агенты влияния, которые действуют по указаниям третьей страны, то, конечно, демократическое государство должно обеспечить прозрачность их деятельности, речь не идет о запретах или каком-либо преследовании", - сказал министр.