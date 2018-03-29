Британская полиция назвала предполагаемое место отравления Сергея Скрипаля и его дочери

Об этом 28 марта сообщается на сайте лондонской полиции. "По итогам детальной судебной и научной экспертизы детективы пришли к выводу, что впервые Скрипали вступили в контакт с нервно-паралитическим веществом по их домашнему адресу. Специалисты выявили самую высокую концентрацию нервно-паралитического вещества, на сегодняшний день, на входной двери дома", - говорится в сообщении, которое цитирует Newsru.com.

Как заявил заместитель помощника комиссара, старший национальный координатор контртеррористического подразделения полиции Лондона Дин Хейдон, следы отравляющего вещества были найдены и в других местах в городе, в которых за последние недели работали следователи. Но по сравнению с домом Скрипаля концентрация вещества там была меньше.

По словам Хейдона, полиция полагает, что первый контакт Скрипалей с нервно-паралитическим веществом произошел от входной двери в доме экс-шпиона. В ближайшее время по этому адресу сотрудники полиции могут провести обыски, отметил заместитель помощника комиссара. При этом Хейдон заверил живущих по соседству людей, что это лишь мера предосторожности и риск остается низким.

В ближайшие недели и возможно даже месяцы расследование полиции будет сфокусировано вокруг дома Скрипаля, отметили также в пресс-службе полиции Лондона. "Сотрудники полиции будут проводить тщательный обыск в районах, окружающих этот адрес, в рамках проводимого расследования и в качестве меры предосторожности", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что всестороннее расследование покушения на убийство Сергея и Юлии Скрипаль продолжается. Это одно из крупнейших и наиболее сложных расследований, проводимых контртеррористическим подразделением британской полиции, подчеркнули в пресс-службе.

При этом ранее в прессе распространялась информация о том, что Скрипаль и его дочь могли быть отравлены через вентиляционную систему автомобиля BMW, на котором ездили по Солсбери.

Также выдвигалась версия, что некие злоумышленники проникли в квартиру к Юлии перед ее отъездом из Москвы к отцу и пропитали ее вещи в подготовленном чемодане нервно-паралитическим веществом. Некоторые эксперты считают эту версию маловероятной, указывая, что яд должен был подействовать на Юлию в тот же день, а не на следующий после прилета в Британию и одновременно с отцом.

66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены 4 марта в бессознательном состоянии на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Премьер-министр Британии Тереза Мэй 12 марта сообщила, что Скрипаль и его дочь были отравлены военным нервно-паралитическим веществом из семейства "Новичок", разработанным в РФ. При этом глава британского правительства заявила, что ответственность за инцидент в Солсбери с высокой вероятностью лежит на России.