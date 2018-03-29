В Париже прошел марш после зверского убийства 85-летней еврейки, пережившей Холокост

В шествии, в частности, приняли участие президент Франции Эмманюэль Макрон, глава Министерства внутренних дел страны Жерар Коллон, лидер партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, передает Newsru.com.

Многие участники марша памяти прикрепили на одежду значки и фотографии с изображением Канол. В ходе шествия люди несколько раз исполнили французский гимн - "Марсельезу". Марш завершился около дома убитой пожилой женщины, где установлен импровизированный мемориал с фотографией Канол.

Журналисты отмечают, что аналогичные траурные мероприятия прошли не только во французской столице, но и в других крупных городах страны - Лионе, Страсбурге, Марселе, Тулузе, Бордо, Орлеане, Лилле и других.

Right now: thousands of people—Jews and non-Jews—are marching through the streets of Paris in memory of Mireille Knoll, the 85-year-old Holocaust survivor murdered in her home Friday night. #MarcheBlanche pic.twitter.com/TwjBRVK79R — Avi Mayer (@AviMayer) 28 марта 2018 г.

#HappeningNow: Thousands of people turn out in Paris to show solidarity & pay respects to #MireilleKnoll, an 85 year old Holocaust survivor murdered in the brutal Antisemitic attack last Friday!#MarcheBlanche #JeSuisJuif pic.twitter.com/kHpxkkbzKp — Arsen Ostrovsky (@Ostrov_A) 28 марта 2018 г.

На днях СМИ сообщили о том, что французские полицейские арестовали по горячим следам молодого мужчину, подозреваемого в убийстве Канол. При этом сообщалось, что в полиции отрабатывают версию о расправе на почве антисемитизма.

Тело пенсионерки, которая жила одна в многолюдном XI округе Парижа, было обнаружено после тушения пожара в ее квартире. Вероятно, жилище поджег преступник, чтобы замести следы. Судмедэксперты пришли к выводу, что смерть женщины была насильственной. В службе защиты местной еврейской общины отметили, что погибшая была иудейкой.

В рамках расследования полиция арестовала 29-летнего соседа погибшей. Национальное бюро по мониторингу антисемитских нападений (BNVCA) также утверждает, что причиной пожара стал поджог дома в пяти местах одновременно, а на теле погибшей найдено не менее 11 ножевых ранений.

Ранее пенсионерка жаловалась полицейским на соседей, которые угрожали сжечь ее. Внуки Канол проживают в Израиле. После известия об убийстве бабушки они срочно вылетели во Францию.

Мирей Канол была свидетельницей нацистских репрессий, вошедших в историю как облава "Вель д'Ив". Это крупнейшая серия массовых арестов евреев, проводившихся во Франции во время Второй мировой войны. С 16 по 17 июля 1942 года в Париже и его предместьях было арестовано более 13 тысяч человек, более трети из которых составляли дети. Большинство из них было впоследствии убито, выжили менее ста человек, в том числе Мирей Канол.

"Вель д'Ив" (сокр. фр. Velodrome d'Hiver - "зимний велодром") - это велодром в центре Парижа, в который были помещены арестованные евреи. Репрессии были организованы оккупационными немецкими властями в сотрудничестве с коллаборационистским правительством Виши.