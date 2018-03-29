Блогера, сравнившего жизнь в Эстонии и России, задержали в Москве

Блогера Илью Варламова задержали в центре Москвы во время интервью для РБК. Об этом он сообщил в твиттере. Причина задержания неизвестна, передает "Новая газета".
«Во время прямого эфира меня задержали сотрудники ФСО. Держат больше часа, ничего не объясняют», — написал блогер.
Как уточнил Варамов, его передали полиции.
«Все куда-то носят мой паспорт и загадочно смотрят», — добавил он.
На сайте Варламова уточняется, что его задержали в районе станции метро «Чистые пруды» и привезли в ОВД Мещанский.
Позже Варламов сообщил, что его отпустили. «Отказался от предложенного общения, взял 51 статью», — отметил он, назвав статью Конституции, которая дает право не свидетельствовать против себя.
Он добавил, что паспорт ему вернули.
Прошлым летом Rus.Postimees опубликовал фрагмент из блога Варламова, где автор делился впечатлениями о поездке в Ивангород и Нарву.