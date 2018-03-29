Эстония может ввести санкции против 49 человек из списка Магнитского

Об этом сообщила пресс-служба правительства, по данным которой министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер предложит правительству установить на основании закона о международных санкциях ограничительные меры для 49 лиц из списка Магнитского.

"Я решил подать правительству предложение установить санкции за грубые нарушения прав человека, чтобы обратить внимание на учащающиеся случаи нарушения международного права, - сообщил министр в пресс-релизе МИД Эстонии. - На эскалацию силовой политики, которую мы в последнее время испытывали, следует реагировать, используя для этого все возможности внутригосударственного и международного права".

Миксер указал также и на ухудшение ситуации с правами человека вблизи Европы в последние десятилетия. „ЕС и государства-члены должны отреагировать на ухудшение ситуации в нашем соседстве и внести вклад в обеспечение стабильности и безопасности на границах ЕС. Эстония, конечно, одна из стран, готовых действовать", - сказал министр иностранных дел.

„Нарушение основанного на правилах мирового порядка, в том числе в лице грубого нарушения прав человека не признается, с учетом этого министерство может использовать меры, вытекающие из Закона о международных санкциях ", - сказал Миксер.

Еще в декабре 2016 года Рийгикогу принял законодательные поправки, позволяющие запретить въезд в Эстонию лицам, внесенным в так называемый список Магнитского, в то время как МВД эти ограничения до сих пор не реализовало.

Российский юрист Сергей Магнитский в 2008 году был арестован по делу об уклонении от уплаты налогов в фонде Hermitage Capital. Друзья и коллеги аудитора считают, что его взяли под стражу из-за того, что Магнитский раскрыл аферу с дочерними фирмами Hermitage, через которые, по его мнению, ряд чиновников и сотрудников правоохранительных органов изъяли из казны и похитили 5,4 миллиарда рублей под предлогом возврата налогов.