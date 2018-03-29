12 спасателей в Ида-Вирумаа уволены из-за незнания эстонского языка

Спасательный департамент уволил 12 своих сотрудников в Ида-Вируском уезде, в руководстве департамента решение объяснили тем, что сотрудники не смогли улучшить свои знания государственного языка с 2010 года, сообщает Rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".
Один из уволенных - Андрей Афанасьев, проработал пожарным почти четверть века, по его словам, все началось с языковых курсов в прошлом году в Кохтла-Ярве.
"Один из учащихся-пожарных встал и сказал, что нам не нужен эстонский язык: тут живет очень мало эстонцев, и он практически нам не требуется. Учительница обиделась, пожаловалась Министерству образования, через Министерство образования, видимо, пришел приказ применить какие-то меры", - пояснил он.
Руководитель Идаского спасательного центра Айлар Хольцман подтвердил, что причиной увольнения является незнание госязыка: "Для спасателей законом установлены языковые требования, которые соответствуют категории эстонского языка B1, эти 12 работников, с которыми мы прекращаем трудовые отношения с 29 марта, практически не владеют эстонским языком".