12 спасателей в Ида-Вирумаа уволены из-за незнания эстонского языка

Один из уволенных - Андрей Афанасьев, проработал пожарным почти четверть века, по его словам, все началось с языковых курсов в прошлом году в Кохтла-Ярве.

"Один из учащихся-пожарных встал и сказал, что нам не нужен эстонский язык: тут живет очень мало эстонцев, и он практически нам не требуется. Учительница обиделась, пожаловалась Министерству образования, через Министерство образования, видимо, пришел приказ применить какие-то меры", - пояснил он.