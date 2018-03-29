В результате тяжелого ДТП пострадал 12-летний ребенок

Несчастный случай произошел в 7.50 в волости Тарту на шестом километре шоссе Кырвекюла-Ляхте на перекрестке Васула. 36-летний водитель Škoda Octavia из-за слепившего солнца не заметил ехавшую по главной дороге Audi A6 Avant, за рулем которой находился 40-летний мужчина.