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В результате тяжелого ДТП пострадал 12-летний ребенок

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Полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

В среду в Тартумаа в результате столкновения двух машин пострадал 12-летний мальчик.

Несчастный случай произошел в 7.50 в волости Тарту на шестом километре шоссе Кырвекюла-Ляхте на перекрестке Васула. 36-летний водитель Škoda Octavia из-за слепившего солнца не заметил ехавшую по главной дороге Audi A6 Avant, за рулем которой находился 40-летний мужчина.

В результате столкновения Audi вылетела с дороги. Находившегося в Škoda 12-летнего мальчика доставили в Клинику Тартуского университета.

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