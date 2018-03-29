Рекорд: в Москве продают однокомнатную квартиру за два миллиона евро!

Как пишет Realty.newsru.com, аналитики портала ЦИАН составили список самых дорогих однокомнатных квартир в Москве. На первом месте оказалась однушка в самом центре столицы, расположенная на так называемой "Золотой миле" между Остоженкой и Пречистенской набережной. За нее просят рекордные 139 млн рублей, что в приблизительном пересчете составляет около двух миллионов евро!
В объявлении о продаже сказано, что монолитный дом построен в 2002 году и, несмотря на то, что в квартире всего одна комната, площадь жилища составляет 101,6 м2. Квартира оформлена в темных тонах в стиле современной классики.
Желающие сэкономить могут купить вторую по дороговизне однокомнатную квартиру в Москве, расположенную в Филипповском переулке, за 90 млн рублей. Несмотря на большую площадь, квартира представляет собой одно помещение. Кухню объединили со столовой и спальней, а чтобы не нарушать идиллию открытого пространства, санузел поместили в стеклянный куб. Приватность в туалете создают полупрозрачные шторы, которые лишь частично скрывают посетителя модного санузла от посторонних глаз.
На третьем месте оказалась однокомнатная квартира в клубном доме "Чистые пруды". За жилье площадью 55,2 м2 просят чуть более 60 млн рублей. В качестве бонуса покупателю предложат гостиничное обслуживание, которое включает в себя уборку квартиры два раза в неделю.
Ранее аналитики опубликовали список самых дорогих квартир в Москве. На первом месте оказался пентхаус площадью 500 кв. метров, за который собственник рассчитывает получить 1,6 млрд рублей. Самое дорогое жилье в столице России стоит в 444 раза больше самого дешевого. В рейтинге экономного жилья победила миниатюрная квартира площадью 19 м2 в старом доме в районе Восточное Измайлово, за которую просят 3,6 млн рублей.