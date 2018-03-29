Рекорд: в Москве продают однокомнатную квартиру за два миллиона евро!

В объявлении о продаже сказано, что монолитный дом построен в 2002 году и, несмотря на то, что в квартире всего одна комната, площадь жилища составляет 101,6 м2. Квартира оформлена в темных тонах в стиле современной классики.

Желающие сэкономить могут купить вторую по дороговизне однокомнатную квартиру в Москве, расположенную в Филипповском переулке, за 90 млн рублей. Несмотря на большую площадь, квартира представляет собой одно помещение. Кухню объединили со столовой и спальней, а чтобы не нарушать идиллию открытого пространства, санузел поместили в стеклянный куб. Приватность в туалете создают полупрозрачные шторы, которые лишь частично скрывают посетителя модного санузла от посторонних глаз.

ФОТО: скриншот сайта cian.ru

На третьем месте оказалась однокомнатная квартира в клубном доме "Чистые пруды". За жилье площадью 55,2 м2 просят чуть более 60 млн рублей. В качестве бонуса покупателю предложат гостиничное обслуживание, которое включает в себя уборку квартиры два раза в неделю.