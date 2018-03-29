Беспилотник Tesla взорвался на шоссе в Калифорнии, водитель погиб (фото, видео)

Водитель (оператор) Tesla Model X погиб 23 марта в результате аварии на калифорнийском шоссе 101 близ Маунтин-Вью. По непонятным пока причинам кроссовер не справился с управлением, на большой скорости врезался в отбойник, затем загорелся и взорвался. Автомобиль должен был двигаться в беспилотном режиме, а оператор находился в салоне для страховки на случай непредвиденных ситуаций, как того требуют правила штата Калифорния. Движение беспилотников без водителя будет разрешено только с апреля 2018 года. ДТП произошло за неделю до введения новых правил. Оператор машины скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи.

Как пишет The Wall Street Journal, пока неизвестно, что было причиной ДТП - виновна ли полуавтоматическая система вождения, была ли она вообще включена в момент ДТП. Сведения из сгоревшего бортового компьютера не могут получить ни сотрудники NTSB, ни представители Tesla, которые пообещали оказывать всяческое содействие расследованию. Таким образом, пока понять причины аварии не представляется возможным.

Однако главная тема предстоящего расследования - возгорание. После ДТП в электромобиль врезались еще две следовавшие за ним машины, в результате чего получившая значительные повреждения Tesla и загорелась, а потом, как утверждают очевидцы, взорвалась. Предполагается, что из-за столкновения аккумулятор машины, расположенный под полом, сдетонировал, хотя ранее в компании производителе заявляли о его полной безопасности. В Tesla отмечали, что батарея автомобиля разработана так, чтобы минимизировать вероятность возникновения пожара. Но ели все же пожар возникает, то огонь будет распространяться медленно, чтобы у пассажиров было время покинуть салон.

Следует отметить, что, как отмечают очевидцы, оператора успели достать из автомобиля еще до момента взрыва. Таким образом, его гибель не связана с ожогами тела, а стала причиной травм, полученных в результате столкновения.

В компании указали, что ежедневно по этому отрезку шоссе проезжает более 200 Tesla в режиме автопилота, и никогда ранее никаких происшествий с беспилотниками там зафиксировано не было.

В Tesla предложили свою версию пожара и последовавшего за ним взрыва - отбойник, в который врезался автомобиль, должен был смягчить удар, однако, по какой-то причине, этого не произошло. Не исключено, что эта секция отбойника была либо неправильно установлена, либо ранее уже пострадала от аналогичного столкновения и после этого не была заменена.

Но в Национальном управлении безопасности дорожного движения не намерены уделять особое внимание последовавшему возгоранию. Главное - выяснить причины самого ДТП с Tesla в Калифорнии. Американский дорожный регулятор все чаще сталкивается с необходимостью изучать именно роль беспилотных технологий, пишет The Wall Street Journal.

Американские чиновники и политики в последнее время все чаще говорят о необходимости пересмотреть правила регулирования в связи с развитием отрасли беспилотного вождения автомобилей.

ФОТО и ВИДЕО с места смертельного ДТП с Tesla:

U.S. opens probe into fatal Tesla crash in California as shares plunge https://t.co/BpXyfRhcVs pic.twitter.com/JL7r4XyP5f — CBC Tech and Science (@CBCTechSci) 28 марта 2018 г.

Tesla issues statement on fatal Model X crash as NTSB opens investigation - https://t.co/n06EUhiLl2 pic.twitter.com/xRCQA3eFOH — TESLARATI (@Teslarati) 28 марта 2018 г.

Tesla stock falls 12% after NTSB announces fatal crash investigation https://t.co/M8MnfAKhRd by @binarybits — Ars Technica (@arstechnica) 28 марта 2018 г.

UPDATE NTSB investigating fatal crash on Highway 101 involving a Tesla https://t.co/zvjWEbEDcZ pic.twitter.com/g5ay7fs9zw — Mercury News (@mercnews) 27 марта 2018 г.