Премиум-лига, VI тур: сможет ли «Курессааре» догнать «Таммеку», а «Таммека» - «Флору»?
30 марта 2018 г., 16:30
После перерыва на матчи сборных возобновляет свой турнир и Чемпионат Эстонии по футболу.
В Тарту сойдутся местная «Таммека» и дебютант элитного дивизиона ФК «Курессааре».
«Таммека» неплохо стартовала в чемпионате, одержав в четырех матчах две победы и в матче с островитянами будет не против увеличить счет выигранных поединков. «Курессааре», который отстает от «Таммеки» всего на одну победу, считался записным аутсайдером Премиум-лиги, показывает для весны вполне сносный футбол и, наверняка, приедет в Тарту за победой.
Трансляцию поединка смотрите в пятеницу в прямом эфире на Rus.Postimees! Начало в 19:25.