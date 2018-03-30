пятница, 30 марта 2018 г.
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Премиум-лига, VI тур: сможет ли «Курессааре» догнать «Таммеку», а «Таммека» - «Флору»?

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После перерыва на матчи сборных возобновляет свой турнир и Чемпионат Эстонии по футболу.

В Тарту сойдутся местная «Таммека» и дебютант элитного дивизиона ФК «Курессааре».

«Таммека» неплохо стартовала в чемпионате, одержав в четырех матчах две победы и в матче с островитянами будет не против увеличить счет выигранных поединков. «Курессааре», который отстает от «Таммеки» всего на одну победу, считался записным аутсайдером Премиум-лиги, показывает для весны вполне сносный футбол и, наверняка, приедет в Тарту за победой.

Трансляцию поединка смотрите в пятеницу в прямом эфире на Rus.Postimees! Начало в 19:25.

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