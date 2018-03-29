Выбор эстонского хоккеиста: Россия или Финляндия

На самом деле Эрик родился в Хельсинки и с нашей страной его связывает только то, что его отец и брат, также хоккеист, Рихо родились в Эстонии, и при желании Эрик мог бы выступать за хоккейную сборную Эстонии. По понятном причинам Эмбрих об этом даже не думает: "Я выбираю между Россией и Суоми. В Финляндии я родился и вырос, а из России у меня мама родом. Но пока мне рано об этом задумываться"

Эмбрих провел 36 встреч за различные молодежные сборные Суоми, но поскольку за взрослую сборную он не выступал, то, по словам самого хоккеиста никто ему препятствовать смене спортгражданства не станет: "На чемпионатах мира я за Финляндию не играл, поэтому могу делать все что хочу."

20 марта для Эмбриха наступил пиковой момент его карьеры - до этого выступавший за молодежные коллективы "Тузов" из Пори и Хельсинкского ИФК Эмрпих был вызван из юниорского состава "Шутников" впервые в основу и сразу же на игру плей-офф КХЛ.

Эмбрих вышел в четрвером звене проведя на площадке не более шести минут, "Йокерит" проиграл ЦСКА, а Эмбрих был оставлен в основе до конца серии, где, правда выступал в роли запасного. "На самом деле попал я в основной состав из-за травм и болезней других хоккеистов, но мне и эти шесть минут дали столько мотивации... Конечно, в начале я нервничал, но времени проведенного на площадке мне хватило, чтобы понять, что такое КХЛ.