СМИ: Кремль отказался увольнять Тулеева

«Сейчас он [Тулеев] остается на своем месте», — сказал один из собеседников РБК. Если отставить главу Кемеровской области по горячим следам, после пожара, то это будет выглядеть как решение, принятое под давлением, поясняет другой близкий к Кремлю источник. «Путин, как известно, не любит принимать кадровых решений под давлением, он не сторонник показательных отставок», — говорит собеседник РБК.

27 марта президент во время встречи с родственниками погибших в результате пожара в ТРЦ, которая произошла в кемеровском морге, так ответил на вопрос об отставке Тулеева: «Во-первых, под камеры этого не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе — нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети».

Путин добавил, что не стоит назначать виновных сразу, над установлением истины сейчас работают следователи.

Еще одна причина, по которой показательной отставки Тулеева не планируется, заключается в том, что «у него много заслуг», добавляет один из источников РБК. Глава Кемеровской области всегда считался успешным губернатором и пользовался уважением президента, ранее рассказывал другой близкий к Кремлю собеседник РБК.

Тулеев может покинуть свой пост ближе к концу весны, сообщил РБК один из близких к Кремлю собеседников. Таким образом, его уход не будет выглядеть как показательная отставка.

Ранее источники РБК рассказывали, что в Кремле решили оставить Тулеева во главе области до президентских выборов, хотя он и болен, — это позволяло сохранить в регионе сложившийся за время его правления политический и внутриэлитный баланс, а также обеспечить высокий результат по итогам кампании.

На выборах Путин получил в Кемеровской области 85,57% голосов, явка составила 83,35%. После кампании кемеровского губернатора с почетом отправят на пенсию, рассказывал один из собеседников РБК.

В начале марта новым вице-губернатором Кемеровской области стал гендиректор и совладелец якутской угольной компании «Колмар» Сергей Цивилев. Он сменит Тулеева на посту губернатора, говорили тогда источники РБК.

После пожара в торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого погиб 41 ребенок, Аман Тулеев не появился ни на месте трагедии, ни на митинге в Кемерово 27 марта. На совещании в Кемерово глава Кузбасса извинился перед Владимиром Путиным за трагедию. «Владимир Владимирович, вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории», — заявил он.