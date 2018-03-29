"Чтобы траур не превращался в политическое действо": площадь в Кемерово, где прошел стихийный митинг после пожара, остается оцепленной

По периметру площади стоят ограждения, ее патрулируют сотрудники полиции. Вход за огражденное пространство осуществляется только по пропускам, передает "Интерфакс".

Сайт VSE42.ru сообщает, что на площади стоят не менее 100 полицейских. Также туда пригнали технику: автозаки, автобусы и прочие машины.

• В областной полиции не смогли прокомментировать концентрацию правоохранителей и техники на площади Советов в Кемеровеhttps://t.co/sBuPRspECO



• Спикер областного парламента рассказал о причинах перекрытия площади Советов в Кемеровеhttps://t.co/ofEkLu4gMJ pic.twitter.com/hpzCMv51l1 — Vse42.ru (@Vse42ru) 29 марта 2018 г.

В пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области объяснить происходящее журналистам отказались. Между тем председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын заявил, что площадь огородили, "чтобы траур не превращался в политическое действо".

Он также заявил, что 27 марта, когда на площади проходил митинг, там были разные категории людей. "Там, конечно, были убитые горем родственники, не сочувствовать которым мы не можем. Но там были и другие люди. Там были люди в масках и люди, которые по команде выкрикивали те лозунги, которые нужно было выкрикивать, чтобы заводить толпу. И я их видел лично этих людей", - сказал Синицын. "Кроме того, конечно, приехал штаб (оппозиционера Алексея) Навального, поучаствовать в этом мероприятии", - добавил он.

СМИ пишут, что на фоне происходящего власти неожиданно приняли решение о дополнительном благоустройстве площади. В частности, на ней решено установить бетонные шары. Соответствующий электронный аукцион уже размещен в Сети. Заказчиком значится управление дорожного хозяйства и благоустройства кемеровской администрации.

Согласно технической документации, всего предполагается закупить 65 бетонных шаров. Это будут конструкции из монолитного бетона. Каждый диаметром 60 сантиметров и массой не больше 750 кг. Также мэрия закупает девять вазонов высотой 60 см и диаметром 90 см.

Начальная цена закупки - два миллиона рублей. Работы по изготовлению и установке малых архитектурных форм должны быть выполнены поставщиком до 10 июня 2018 года.

Комментарии к новости о шарах свидетельствуют о том, что планы мэрии вызвали у кемеровчан недоумение.

Как сообщали СМИ, 27 марта перед началом митинга полиция Кемерово пыталась не пустить людей на площадь Советов, рядом с которой расположены здания городской и областной администрации, а также регионального управления ФСБ. Люди сначала "по-хорошему" просили власти пустить их на площадь, однако затем сами снесли ограждения, которые выставили полицейские, и прошли на площадь, передавал сайт Vse42.ru.

Всего в акции принимали участие несколько тысяч человек (по данным СМИ, около четырех тысяч). Митингующие требовали от властей рассказать правду о трагедии и опубликовать полные списки погибших и пострадавших. Некоторые участники акции говорили, что не верят официальным данным о числе жертв. Также собравшиеся требовали отставки мэра города Ильи Середюка и губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

Тулеев назвал участников митинга бузотерами. Его заместитель - первый вице-губернатор региона Владимир Чернов - заявил, что прошедший митинг был спланированной акцией, направленной на дискредитацию власти, и похвалил Тулеева за то, что тот проигнорировал акцию протеста и не вышел к митингующим.