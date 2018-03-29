Владимир Путин. ФОТО: MIKHAIL KLIMENTYEV/AFP/Scanpix

В обзоре британской прессы за 29 марта:

Соучастие Запада в российской клептократии

«Часто говорят, что Россия - это конкурент Запада, но так говорить неправильно. Эта страна существует ради выгоды Владимира Путина и его круга олигархов. Этот режим - модель только для других таких же клептократов», - пишет обозреватель Financial Times Эдвард Люс.

«Большая часть мира не хотела бы иметь такую же политическую систему или такой же уровень жизни, как в России. К сожалению, главная идеологическая угроза для стран Запада - внутренняя. Денежная машина Путина вскрывает слабости в западной морали. Его агенты не смогли бы этого сделать без нашего попустительства», - пишет Люс.

«Это в особенности касается США и Британии, в которых, по контрасту с большинством стран Евросоюза, разрешено анонимное владение собственностью», - пишет обозреватель.

Из-за этого США и Британия стали прибежищами для отмывателей денег. В США ежегодно отмывается около 300 млрд долларов, в Британии и на ее заморских территориях - до 125 млрд. Личное состояние Владимира Путина оценивают в сумму от 50 до 200 млрд долларов. «Почему мы ничего не делаем, чтобы как-то подорвать [финансовое благополучие Путина]», - задается вопросом автор.

«Изгнание странами Запада 130 российских дипломатов похоже на настоящие действия, и, разумеется, это гораздо лучше, чем ничего. Однако само по себе оно никак не повлияет на цикл отмывания денег», - пишет Люс.

Мотивация американского президента и британского премьера, резко критикующих Россию после нападения на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в британском Солсбери, заслуживает отдельного обсуждения, считает Люс.

В случае с Лондоном это нежелание политиков, в первую очередь Терезы Мэй, мириться с происходящими в Британии в последние годы подозрительными смертями россиян, включая Бориса Березовского и российского бизнесмена Александра Перепиличного.

Теперь власти начали действовать. «Однако изгнание дипломатов мало что изменит. Большая часть денег на рынке недвижимости Лондона принадлежит русским. Слишком много лондонских банков, агентов недвижимости и компаний лакшери-сегмента процветают на российских деньгах», - считает автор.

Как и Британия, США уязвимы для российских денег, и там тоже происходят странные преступления, пишет Люс, вспоминая о смерти бывшего министра печати России Михаила Лесина, найденного в 2015 году мертвым в номере вашингтонского отеля. Как и в случае с 14 смертями в Британии, расследование смерти Лесина шло, кажется, без большого энтузиазма.

«Несмотря на следы побоев на теле, власти через несколько месяцев постановили, что смерть была несчастным случаем. Господин Лесин на следующий день после гибели должен был встретиться с федеральными следователями [США] и передать им информацию», - добавляет Люс.

«Удивительно ли, что господин Путин теперь так осмелел?» - задается вопросом автор.

«Большая часть Запада неправильно видит российскую угрозу. Экономика России не больше итальянской, а ее армия - в ветхом состоянии. Ею правит автократ, который не отпустит власть из страха потерять все. Оружие, которого больше всего боится Путин - прозрачная бухгалтерия», - отмечает Люс.

Победа Трампа на Корейском полуострове

США и Южной Корее удалось добиться встречи лидера КНДР Ким Чен Ына с председателем КНР Си Цзиньпином, и это большая победа Дональда Трампа, пишет обозреватель Daily Telegraph Джон Хеммингс.

«Ким Чен Ын не совершал публичных визитов с тех пор, как возглавил КНДР в 2011 году, возможно, из-за страха военного переворота», - отмечает Хеммингс.

На встрече Ким Чен Ына и Си Цзиньпина звучали ожидаемые заявления - страны будут поддерживать друг друга на грядущих переговорах между Севером и Югом.

«Удивительно, что мы вообще оказались в этой точке переговорного процесса, и что человеком, которого нужно за это благодарить, кажется, был Трамп», - пишет обозреватель.

«Президент не то чтобы известен своим знанием внешнеполитических процессов, а переговоры по атому - это современное воплощение «большой игры», одного из самых сложных и долговременных кризисов в истории».

У каждого из шести участников этого процесса - свои цели. Япония не представляет разрешения кризиса без решения вопроса о японских гражданах, похищенных КНДР в 1970-х и 1980-х годах. Для России КНДР - это старый союзник, который может дать новые возможности, для Китая - возможность оградить себя от американского вмешательства в регионе.

«Трамп мог бы погрязнуть в этих сложностях, как некоторые из его предшественников, но вместо этого он показал проворство», - пишет Хеммингс.

«Всего несколько месяцев назад конфликт казался неизбежным. Теперь мы увидим, как США и КНДР впервые с 2012 года сядут за один стол переговоров».

«Мы можем только надеяться, что их ждет успех. Если переговоры провалятся, у нас на руках будет невообразимая катастрофа в Восточной Азии, прямо в сердце мировой экономики», - предупреждает Хеммингс.

Активисты хотят запретить России проводить ЧМ-2018

Британская НКО 89up начала сбор денег на адвокатов, которые должны составить юридическое досье с аргументами в пользу переноса Чемпионата мира по футболу 2018 года из России в другую страну, сообщает Daily Mirror.

Активисты предлагают отложить ЧМ и провести все его матчи вне России. Они настаивают, что с тех пор как в 2010 году было принято решение о проведении чемпионата в России, российские власти были уличены в ряде противоправных действий, и теперь это решение нужно изменить.

НКО планирует представить свое досье в ФИФА и УЕФА. В организации утверждают, что правила футбольных ассоциаций запрещают проводить чемпионат в России.

Депутат от партии лейбористов Стивен Киннок поддержал инициативу НКО.

«Мы не может позволить Путину пользоваться Чемпионатом мира как дымовой завесой, чтобы скрыть свои преступления и усилить свой режим», - заявил Киннок.

Как говорит представитель НКО Саши Нейтан, с тех пор как России в 2010 году присудили право проведения Чемпионата мира, она совершила ряд «потенциальных военных преступлений». Нейтан говорит о действиях России в Сирии и на Украине, а также притеснении ЛГБТ на своей территории.