Предстоит реконструкция перекрестка Нарвского шоссе и улицы Пярнамяэ

Поскольку это транспортный узел важен не только для Таллинна, но и окрестных самоуправлений, расходы на реконструкцию, согласно подписанному соглашению, несут Таллинн в размере 50, город Маарду - 20, Виймсиская волость - 20 и Йыэляхтмеская волость - 10 процентов.

Перекресток будет регулироваться светофорами, получит ряды для поворотов, что увеличит его пропускную способность. Будут созданы также ливневая канализация, современное освещение, тротуары, там, где их еще нет, и пр.