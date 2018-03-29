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Предстоит реконструкция перекрестка Нарвского шоссе и улицы Пярнамяэ

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Дорожные работы. Иллюстративное фото.

ФОТО: Marko Saarm/Sakala

С 16 апреля по 30 августа намечена реконструкция перекрестка Нарвского шоссе и улицы Пярнамяэ, стоимостью  975 000 евро.

Поскольку это транспортный узел важен не только для Таллинна, но и окрестных самоуправлений, расходы на реконструкцию, согласно подписанному соглашению, несут Таллинн в размере 50, город Маарду - 20, Виймсиская волость - 20 и Йыэляхтмеская волость - 10 процентов.

Перекресток будет регулироваться светофорами, получит ряды для поворотов, что увеличит его пропускную способность. Будут созданы также ливневая канализация, современное освещение, тротуары, там, где их еще нет, и пр.

Во время работ участников движения просят строго руководствоваться временными дорожными знаками.

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