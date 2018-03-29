Немецкие политики критикуют отказ Австрии выслать дипломатов РФ

Немецкие политики раскритиковали отказ Австрии выслать российских дипломатов. Все страны Европейского Союза должны действовать сообща, заявил в интервью газете Bild в четверг, 29 марта, член Христианско-демократического союза (ХДС), депутат Европарламента Эльмар Брок.
"То, что Австрия настаивает на нейтралитете, - абсурдно, в конечном счете речь идет о солидарности со страной ЕС, в которой, очевидно, по приказу России совершена попытка отравления", - заявил политик.
Еще один депутат Европейского парламента, член ХДС Дэвид Макаллистер подчеркнул, что все государства Евросоюза, включая Австрию, должны продемонстрировать полную солидарность с Великобританией, сообщает DW.com со ссылкой на агентство dpa.
После того как в Великобритании были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, российских дипломатов выслали власти 26 стран мира, в том числе 19 государств Евросоюза.
От этой меры отказалисьдевять государств ЕС: Австрия, Люксембург, Греция, Болгария, Словения, Словакия, Кипр, Мальта и Португалия. Канцлер Австрии Себастьян Курц объяснил свое решение статусом "нейтральной страны" и желанием быть тем, кто "строит мосты между Востоком и Западом".