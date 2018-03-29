Путин как "проект Андропова-Горбачева"?

Число «33» вообще имеет сакральное значение, как в общечеловеческой истории и культуре, так и в истории и культуре России. Тридцать три года земной жизни было отведено Иисусу из Назарета, вошедшему в историю человечества как Христос – Помазанник Божий… Тридцать лет и три года сиднем просидел на печи герой русского эпоса Илья Муромец, прежде чем приступил к свершению своих былинных подвигов… У Пушкина из моря выходят, «чешуёй, как жар горя, тридцать три богатыря»…

И, так сказать, на посошок: в этом году бессменному национальному лидеру России Владимиру Владимировичу Путину исполняется шестьдесят шесть лет. Иначе говоря, два раза по тридцать три…

Не стану утверждать, что в апреле 1985 года было создано новое учение, не говоря уже про религию. Но вот в том, что начавшаяся тридцать три года назад перестройка, поначалу носившая имя «ускорение социально-экономического развития страны», оказала мощное влияние на ход всей мировой истории, сомневаться не приходится.

Знамя, выпавшее из ослабевших рук

В начале ноября 1917 года некто Владимир Ульянов поставил мир с ног на уши. Спустя без малого семьдесят лет некто Михаил Горбачёв вернул миру его естественное положение.

Однако за истекшее время ненормальное стало привычным, и возврат к норме оказался болезненным. Прямо или косвенно, но горбачёвская перестройка привела к значительным изменениям на мировой политической карте, и не всегда этот процесс проходил бескровно.

Многие аналитики склонны полагать, что осуществлённая Горбачёвым перестройка была задумана его пред-предшественником, бывшим шефом КГБ, секретарём и – слишком короткое время – Генеральным секретарём ЦК КПСС Юрием Андроповым. Такая версия очень правдоподобна: возглавляя на протяжении пятнадцати лет самую информированную организацию в СССР, Андропов лучше всех в правящей верхушке государства знал об истинном положении дел в экономике и социальной сфере, о настроениях в обществе; и лучше всех понимал необходимость перемен. Став в 1982 году Генсеком, он даже приступил к осуществлению задуманного, но из-за обострившейся тяжёлой болезни за оставшиеся ему пятнадцать месяцев жизни далеко продвинуться не успел…

При этом известно, что он очень благоволил первому секретарю Ставропольского краевого комитета партии Михаилу Горбачёву. Не будет лишним упомянуть, что дважды кандидатура последнего фигурировала в списках вероятных претендентов для занятия ответственных должностей в КГБ. Первый раз в 1966 году, когда его прочили на пост начальника Ставропольского краевого управления КГБ (отвергнут тогдашним главным чекистом Владимиром Семичастным), и второй раз в 1969-м, когда Андропов, сам к тому времени возглавивший КГБ, взвешивал возможность назначить Горбачёва своим заместителем. Но, поскольку эта должность была номенклатурой Политбюро, и окончательное решение зависело от всех членов ареопага, утверждение не состоялось: многих геронтократов отпугнула непростительная по тем временам молодость претендента (38 лет)…