Недолго Samsung радовался: Huawei P20 Pro возглавил рейтинг смартфонов с лучшими камерами

Новым лидером рейтинга ожидаемо стал смартфон P20 Pro, получивший тройную основную камеру. Суммарно смартфон набрал 109 баллов, значительно превзойдя результат Samsung Galaxy S9+ (99 баллов), пишет Newsru.com. Эксперты отметили, что новый смартфон Huawei превосходит конкурентов при съемке в условиях низкой освещенности, а также обратили внимание на работу автофокуса и низкий уровень шумов на фотографиях. По мнению представителей DxOMark, инновационная тройная камера P20 Pro позволила устройству сделать большой шаг вперед по сравнению с другими смартфонами и установить новые правила игры.

При этом стоит отметить, что модель P20, которая получила двойную основную камеру, также смогла опередить Samsung Galaxy S9+, набрав по итогам тестирования 102 балла. Таким образом, две новые модели Huawei стали первыми смартфонами в истории, преодолевшими рубеж в 100 баллов в тесте DxOMark.

Напомним, что тройная основная камера P20 Pro представляет собой связку из RGB-сенсора с внушительным разрешением в 40 Мп (F/1,8) и телефотомодуля с разрешением 8 Мп (F/2,4). Чуть ниже под ними расположен дополнительный монохромный 20-Мп модуль (F/1,6). Среди заявленных характеристик камеры можно выделить возможность съемки со светочувствительностью 102400 ISO и наличие пятикратного гибридного зума.