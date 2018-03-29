Британскую паралимпийку довели до слез сомнениями в ее инвалидности

Женщина, у которой из-за церебрального паралича плохо слушаются ноги и левая рука, проплакала весь полет, а затем написала о случившемся в социальных сетях.

"Я раньше никогда не жаловалась в Twitter. Однако приказ доказать свою инвалидность был за гранью", - заявила Уорнер.

Представители перевозчика уже связались с пассажиркой, извинились и пообещали разобраться в ситуации.

Уорнер принимала участие в соревнованиях по легкой атлетике на Паралимпиаде в Лондоне. После Игр она получила работу телевизионного комментатора паралимпийских видов спорта.