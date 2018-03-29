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  • Британскую паралимпийку довели до слез сомнениями в ее инвалидности

Британскую паралимпийку довели до слез сомнениями в ее инвалидности

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Самолет авиакомпании EasyJet

ФОТО: Stanislav Moshkov

Сотрудники британского лоукостера easyJet отказались помогать бывшей паралимпийской спортсменке Софии Уорнер подняться на борт самолета, так как "она не выглядела парализованной", сообщает The Mirror.

Женщина, у которой из-за церебрального паралича плохо слушаются ноги и левая рука, проплакала весь полет, а затем написала о случившемся в социальных сетях.

"Я раньше никогда не жаловалась в Twitter. Однако приказ доказать свою инвалидность был за гранью", - заявила Уорнер.

Представители перевозчика уже связались с пассажиркой, извинились и пообещали разобраться в ситуации.

Уорнер принимала участие в соревнованиях по легкой атлетике на Паралимпиаде в Лондоне. После Игр она получила работу телевизионного комментатора паралимпийских видов спорта.

Позже стало известно о другом инциденте с той же авиакомпанией. Парализованная британская журналистка Софи Морган пожаловалась на то, что сотрудники easyJet забыли ее в салоне самолета на 40 минут.

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