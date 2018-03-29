Запутанная история: видеорегистратор показывал 93 км/час, а радар полиции зафиксировал почти в два раза большую скорость

Водитель же утверждает, что установленный в его машине видеорегистратор показывал только 93 км/час. Стражи порядка заявили, что нет оснований сомневаться в принятом решении, но добавили, что водитель имеет право оспорить его.

Айвар ехал по Лиепайскому шоссе на круиз-контроле со скоростью 100 км/час. Установленный в машине видеорегистратор показывал 93 км/час. Полиция его остановила за езду со скоростью 151 км/час. В результате у водителя забрали права, и назначили ему штраф.

Ситуация с опубликованным видео, согласно которому видеорегистратор показывал 93 км/час, а полиция остановила водителя за скорость 151 км/час, очень неоднозначна, в передаче Rīta panorāma сообщил начальник Управления безопасности движения Госполиции Нормунд Крапсис.

Он отметил, что по состоянию на вчерашний день водитель не подал заявление в полицию, а только запросил видеозапись, сделанную из автомобиля полиции.

«Это очень странно, если уж у человека такая уверенность, что полиция ошиблась», - сказал Крапсис. Также он уточнил, что все не так просто, как кажется.

Видеорегистратор изготовлен в США, и, если перевести мили в час - 93 мили получаются как раз 151 км/час, сообщил он.