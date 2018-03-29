Печальная картина в Харьюмаа: беременная косуля умерла мучительной смертью по вине человека

Вчера в деревне Маннива в волости Йыэляхтме было найдено тело косули, смерть которой останется на совести владельца двух собак, который позволил им свободно бегать по улице. Косуля была беременной и родила бы в мае двух детенышей.
О печальной судьбе косули рассказала в Facebook фирма Jäägriabi, занимающаяся выводом диких животных из мест проживания людей. Животное стало жертвой двух свободно гулявших собак, которые стали преследовать его. На это указывают следы от лап на снегу.
Собаки оказались быстрее косули - борясь за жизнь своих детенышей, она добежала до строительного забора, просунула голову в его прутья и застряла. В надежде выбраться, косуля крутила головой до тех пор, пока не сломала шею. Когда представители Jäägriabi прибыли на место, она еще была жива, но через 15 минут скончалась от полученных повреждений.
По словам спасателя диких животных Вирге Высуяла, была предпринята попытка спасти еще не родившихся детенышей косули, но безуспешно.