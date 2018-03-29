Печальная картина в Харьюмаа: беременная косуля умерла мучительной смертью по вине человека

О печальной судьбе косули рассказала в Facebook фирма Jäägriabi, занимающаяся выводом диких животных из мест проживания людей. Животное стало жертвой двух свободно гулявших собак, которые стали преследовать его. На это указывают следы от лап на снегу.

Собаки оказались быстрее косули - борясь за жизнь своих детенышей, она добежала до строительного забора, просунула голову в его прутья и застряла. В надежде выбраться, косуля крутила головой до тех пор, пока не сломала шею. Когда представители Jäägriabi прибыли на место, она еще была жива, но через 15 минут скончалась от полученных повреждений.