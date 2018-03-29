четверг, 29 марта 2018 г.
"Сегодняшняя справедливая и безопасная Эстония — лучший ответ инициаторам мартовской депортации" Таави Аас
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Печальная картина в Харьюмаа: беременная косуля умерла мучительной смертью по вине человека

Печальная картина в Харьюмаа: беременная косуля умерла мучительной смертью по вине человека

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Jäägriabi OÜ / Facebook

Вчера в деревне Маннива в волости Йыэляхтме было найдено тело косули, смерть которой останется на совести владельца двух собак, который позволил им свободно бегать по улице. Косуля была беременной и родила бы в мае двух детенышей.

О печальной судьбе косули рассказала в Facebook фирма Jäägriabi, занимающаяся выводом диких животных из мест проживания людей. Животное стало жертвой двух свободно гулявших собак, которые стали преследовать его. На это указывают следы от лап на снегу.

Собаки оказались быстрее косули - борясь за жизнь своих детенышей, она добежала до строительного забора, просунула голову в его прутья и застряла. В надежде выбраться, косуля крутила головой до тех пор, пока не сломала шею. Когда представители Jäägriabi прибыли на место, она еще была жива, но через 15 минут скончалась от полученных повреждений.

По словам спасателя диких животных Вирге Высуяла, была предпринята попытка спасти еще не родившихся детенышей косули, но безуспешно.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ